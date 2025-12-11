ТСН у соціальних мережах

УПЛ: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 16-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

ЛНЗ

ЛНЗ / facebook.com/fclnz

Від 12 до 14 грудня відбудуться матчі 16-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Це останній тур цього року, після нього команди вирушать на зимову паузу.

Він розпочнеться у п'ятницю, 12 грудня: "Олександрія" прийме "Кудрівку", а "Оболонь" зійдеться з "Металістом 1925".

У суботу, 13 грудня, "Кривбас" позмагається з "Колосом", ЛНЗ протистоятиме "Зорі", а "Полісся" зустрінеться з "Карпатами".

Завершиться тур у неділю, 14 грудня: "Полтава" побореться з "Рухом", "Динамо" прийматиме "Верес", а "Шахтар" поміряється силами з "Епіцентром".

Розклад і результати матчів 16-го туру УПЛ

П'ятниця, 12 грудня

15:30 "Олександрія" – "Кудрівка"

18:00 "Оболонь" – "Металіст 1925"

Субота, 13 грудня

13:00 "Кривбас" – "Колос"

15:30 ЛНЗ – "Зоря"

18:00 "Полісся" – "Карпати"

Неділя, 14 грудня

13:00 "Полтава" – "Рух"

15:30 "Динамо" – "Верес"

18:00 "Шахтар" – "Епіцентр"

Таблиця УПЛ після 15-го туру

Таблиця УПЛ після 15-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Зазначимо, що після зимової перерви УПЛ повернеться 17-м туром, базовою датою проведення матчів якого є 21 лютого 2026 року.

Раніше повідомлялося, що визначено розклад матчів збірної України у разі виходу на ЧС-2026 з футболу.

