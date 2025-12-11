- Дата публікації
УПЛ: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 16-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 12 до 14 грудня відбудуться матчі 16-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Це останній тур цього року, після нього команди вирушать на зимову паузу.
Він розпочнеться у п'ятницю, 12 грудня: "Олександрія" прийме "Кудрівку", а "Оболонь" зійдеться з "Металістом 1925".
У суботу, 13 грудня, "Кривбас" позмагається з "Колосом", ЛНЗ протистоятиме "Зорі", а "Полісся" зустрінеться з "Карпатами".
Завершиться тур у неділю, 14 грудня: "Полтава" побореться з "Рухом", "Динамо" прийматиме "Верес", а "Шахтар" поміряється силами з "Епіцентром".
Розклад і результати матчів 16-го туру УПЛ
П'ятниця, 12 грудня
15:30 "Олександрія" – "Кудрівка"
18:00 "Оболонь" – "Металіст 1925"
Субота, 13 грудня
13:00 "Кривбас" – "Колос"
15:30 ЛНЗ – "Зоря"
18:00 "Полісся" – "Карпати"
Неділя, 14 грудня
13:00 "Полтава" – "Рух"
15:30 "Динамо" – "Верес"
18:00 "Шахтар" – "Епіцентр"
Таблиця УПЛ після 15-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Зазначимо, що після зимової перерви УПЛ повернеться 17-м туром, базовою датою проведення матчів якого є 21 лютого 2026 року.
Раніше повідомлялося, що визначено розклад матчів збірної України у разі виходу на ЧС-2026 з футболу.