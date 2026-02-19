УПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського / © ФК Динамо Київ

У п'ятницю, 20 лютого, українська Прем’єр-ліга (УПЛ) повернеться після зимової паузи матчами 17-го туру.

Відкриється "весняна" частина чемпіонату поєдинком, у якому "Верес" прийме "Полтаву". Того ж дня "Динамо" в Києві зустрінеться з "Рухом".

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Рух".

У суботу, 21 лютого, сенсаційний "зимовий чемпіон" ЛНЗ позмагається з "Епіцентром", а "Кривбас" зійдеться з "Металістом 1925".

У неділю, 21 лютого, "Полісся" зіграє з "Колосом", а "Шахтар" побореться з "Карпатами".

Завершиться тур у понеділок, 23 лютого: "Олександрія" прийматиме "Оболонь", а "Зоря" поміряється силами з "Кудрівкою".

Розклад і результати матчів 17-го туру УПЛ

П'ятниця, 20 лютого

15:30 "Верес" – "Полтава"

18:00 "Динамо" – "Рух"

Субота, 21 лютого

13:00 "Епіцентр" – ЛНЗ

15:30 "Металіст 1925" – "Кривбас"

Неділя, 22 лютого

13:00 "Колос" – "Полісся"

15:30 "Шахтар" – "Карпати"

Понеділок, 23 лютого

13:00 "Олександрія" – "Оболонь"

15:30 "Кудрівка" – "Зоря"

Таблиця УПЛ після 16-го туру

Таблиця УПЛ після 16-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що оприлюднено розклад матчів збірної України в Лізі націй-2026/27.

Також ми розповідали, що Олександр Зінченко через серйозну травму вибув до кінця сезону та не допоможе збірній України у плейоф відбору до чемпіонату світу-2026.