УПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 17-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
У п'ятницю, 20 лютого, українська Прем’єр-ліга (УПЛ) повернеться після зимової паузи матчами 17-го туру.
Відкриється "весняна" частина чемпіонату поєдинком, у якому "Верес" прийме "Полтаву". Того ж дня "Динамо" в Києві зустрінеться з "Рухом".
На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Рух".
У суботу, 21 лютого, сенсаційний "зимовий чемпіон" ЛНЗ позмагається з "Епіцентром", а "Кривбас" зійдеться з "Металістом 1925".
У неділю, 21 лютого, "Полісся" зіграє з "Колосом", а "Шахтар" побореться з "Карпатами".
Завершиться тур у понеділок, 23 лютого: "Олександрія" прийматиме "Оболонь", а "Зоря" поміряється силами з "Кудрівкою".
Розклад і результати матчів 17-го туру УПЛ
П'ятниця, 20 лютого
15:30 "Верес" – "Полтава"
18:00 "Динамо" – "Рух"
Субота, 21 лютого
13:00 "Епіцентр" – ЛНЗ
15:30 "Металіст 1925" – "Кривбас"
Неділя, 22 лютого
13:00 "Колос" – "Полісся"
15:30 "Шахтар" – "Карпати"
Понеділок, 23 лютого
13:00 "Олександрія" – "Оболонь"
15:30 "Кудрівка" – "Зоря"
Таблиця УПЛ після 16-го туру
Раніше повідомлялося, що оприлюднено розклад матчів збірної України в Лізі націй-2026/27.
Також ми розповідали, що Олександр Зінченко через серйозну травму вибув до кінця сезону та не допоможе збірній України у плейоф відбору до чемпіонату світу-2026.