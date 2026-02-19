ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

УПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 17-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського / © ФК Динамо Київ

У п'ятницю, 20 лютого, українська Прем’єр-ліга (УПЛ) повернеться після зимової паузи матчами 17-го туру.

Відкриється "весняна" частина чемпіонату поєдинком, у якому "Верес" прийме "Полтаву". Того ж дня "Динамо" в Києві зустрінеться з "Рухом".

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Рух".

У суботу, 21 лютого, сенсаційний "зимовий чемпіон" ЛНЗ позмагається з "Епіцентром", а "Кривбас" зійдеться з "Металістом 1925".

У неділю, 21 лютого, "Полісся" зіграє з "Колосом", а "Шахтар" побореться з "Карпатами".

Завершиться тур у понеділок, 23 лютого: "Олександрія" прийматиме "Оболонь", а "Зоря" поміряється силами з "Кудрівкою".

Розклад і результати матчів 17-го туру УПЛ

П'ятниця, 20 лютого

15:30 "Верес" – "Полтава"

18:00 "Динамо" – "Рух"

Субота, 21 лютого

13:00 "Епіцентр" – ЛНЗ

15:30 "Металіст 1925" – "Кривбас"

Неділя, 22 лютого

13:00 "Колос" – "Полісся"

15:30 "Шахтар" – "Карпати"

Понеділок, 23 лютого

13:00 "Олександрія" – "Оболонь"

15:30 "Кудрівка" – "Зоря"

Таблиця УПЛ після 16-го туру

Таблиця УПЛ після 16-го туру / © УАФ

Таблиця УПЛ після 16-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що оприлюднено розклад матчів збірної України в Лізі націй-2026/27.

Також ми розповідали, що Олександр Зінченко через серйозну травму вибув до кінця сезону та не допоможе збірній України у плейоф відбору до чемпіонату світу-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
118
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie