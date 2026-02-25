- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 35
- Час на прочитання
- 1 хв
УПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 18-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 27 лютого до 2 березня відбудуться матчі 18-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 27 лютого: "Динамо" прийме "Епіцентр", а "Шахтар" зустрінеться з "Вересом".
На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Епіцентр".
У суботу, 28 лютого, сенсаційний лідер чемпіонату ЛНЗ позмагається з "Поліссям", а "Металіст 1925" зійдеться з "Олександрією".
У неділю, 1 березня, "Кривбас" побореться із "Зорею", "Оболонь" прийматиме "Рух", а "Карпати" поміряються силами з "Колосом".
Завершиться тур у понеділок, 2 березня: "Полтава" зіграє з "Кудрівкою".
Розклад і результати матчів 18-го туру УПЛ
П'ятниця, 27 лютого
13:00 "Динамо" — "Епіцентр"
15:30 "Шахтар" — "Верес"
Субота, 28 лютого
13:00 ЛНЗ — "Полісся"
15:30 "Металіст 1925" — "Олександрія"
Неділя, 1 березня
13:00 "Кривбас" — "Зоря"
15:30 "Оболонь" — "Рух"
18:00 "Карпати" — "Колос"
Понеділок, 2 березня
13:00 "Полтава" — "Кудрівка"
Таблиця УПЛ після 17-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
