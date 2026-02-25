ТСН у соціальних мережах

УПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 18-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Від 27 лютого до 2 березня відбудуться матчі 18-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 27 лютого: "Динамо" прийме "Епіцентр", а "Шахтар" зустрінеться з "Вересом".

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Епіцентр".

У суботу, 28 лютого, сенсаційний лідер чемпіонату ЛНЗ позмагається з "Поліссям", а "Металіст 1925" зійдеться з "Олександрією".

У неділю, 1 березня, "Кривбас" побореться із "Зорею", "Оболонь" прийматиме "Рух", а "Карпати" поміряються силами з "Колосом".

Завершиться тур у понеділок, 2 березня: "Полтава" зіграє з "Кудрівкою".

Розклад і результати матчів 18-го туру УПЛ

П'ятниця, 27 лютого

13:00 "Динамо" — "Епіцентр"

15:30 "Шахтар" — "Верес"

Субота, 28 лютого

13:00 ЛНЗ — "Полісся"

15:30 "Металіст 1925" — "Олександрія"

Неділя, 1 березня

13:00 "Кривбас" — "Зоря"

15:30 "Оболонь" — "Рух"

18:00 "Карпати" — "Колос"

Понеділок, 2 березня

13:00 "Полтава" — "Кудрівка"

Таблиця УПЛ після 17-го туру

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що визначено дати та час матчів 1/4 фіналу Кубка України з футболу.

Також ми розповідали, що матч 17-го туру УПЛ "Олександрія" — "Оболонь" було скасовано через незадовільний стан газону.

