Проспорт
69
1 хв

УПЛ: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 19-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Максим Приходько
"Динамо" — "Полісся"

"Динамо" — "Полісся" / © ФК Динамо Київ

Від 6 до 9 березня відбудуться матчі 19-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 6 березня: лідер чемпіонату "Шахтар" поміряється силами з "Олександрією”.

У суботу, 7 березня, "Епіцентр" зустрінеться з "Колосом", а "Кривбас" зіграє проти "Оболоні".

У неділю, 8 березня, "Зоря" позмагається з "Полтавою", "Карпати" приймуть "Кудрівку", а "Динамо" завітає у гості до "Полісся".

Завершиться тур у понеділок, 9 березня: "Рух" прийме "Металіст 1925", а ЛНЗ побореться з "Вересом".

Розклад і результати матчів 19-го туру УПЛ

П'ятниця, 6 березня

13:00 "Олександрія" — "Шахтар"

Субота, 7 березня

13:00 "Епіцентр" — "Колос"

15:30 "Оболонь" — "Кривбас"

Неділя, 8 березня

13:00 "Зоря" — "Полтава"

15:30 "Карпати" — "Кудрівка"

18:00 "Полісся" — "Динамо"

Понеділок, 9 березня

15:30 "Рух" — "Металіст 1925"

18:00 "Верес" — ЛНЗ

Таблиця УПЛ після 18-го туру

Таблиця УПЛ після 18-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що УАФ ухвалила рішення щодо скасованого матчу "Олександрія" — "Оболонь" в УПЛ.

