- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 69
- Час на прочитання
- 1 хв
УПЛ: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 19-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 6 до 9 березня відбудуться матчі 19-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 6 березня: лідер чемпіонату "Шахтар" поміряється силами з "Олександрією”.
У суботу, 7 березня, "Епіцентр" зустрінеться з "Колосом", а "Кривбас" зіграє проти "Оболоні".
У неділю, 8 березня, "Зоря" позмагається з "Полтавою", "Карпати" приймуть "Кудрівку", а "Динамо" завітає у гості до "Полісся".
Завершиться тур у понеділок, 9 березня: "Рух" прийме "Металіст 1925", а ЛНЗ побореться з "Вересом".
Розклад і результати матчів 19-го туру УПЛ
П'ятниця, 6 березня
13:00 "Олександрія" — "Шахтар"
Субота, 7 березня
13:00 "Епіцентр" — "Колос"
15:30 "Оболонь" — "Кривбас"
Неділя, 8 березня
13:00 "Зоря" — "Полтава"
15:30 "Карпати" — "Кудрівка"
18:00 "Полісся" — "Динамо"
Понеділок, 9 березня
15:30 "Рух" — "Металіст 1925"
18:00 "Верес" — ЛНЗ
Таблиця УПЛ після 18-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Раніше повідомлялося, що УАФ ухвалила рішення щодо скасованого матчу "Олександрія" — "Оболонь" в УПЛ.