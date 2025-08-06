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УПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату України з футболу
До вашої уваги календар усіх поєдинків другого туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні.
Від 8 до 11 серпня відбудуться матчі 2-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 8 серпня: новачок елітного дивізіону "Полтава" зустрінеться з "Вересом", а чинний чемпіон "Динамо" після поразки від кіпрського "Пафоса" в першому матчі 3-го кваліфай-раунду ЛЧ позмагається з "Рухом".
У суботу, 9 серпня, "Кривбас" прийме "Металіст 1925", який за підсумками минулого сезону повернувся до УПЛ. Також ЛНЗ протистоятиме ще одному дебютанту еліти "Епіцентру".
У неділю, 10 серпня, срібний призер минулого чемпіонату "Олександрія" завітає у гості до "Оболоні", "Полісся" зійдеться з "Колосом", а "Шахтар" зіграє з "Карпатами".
Закінчиться тур у понеділок, 11 серпня: "Зоря" побореться з "Кудрівкою", яка створила гучну сенсацію у своєму дебютному матчі в УПЛ, обігравши "Олександрію".
Розклад матчів 2-го туру УПЛ
П'ятниця, 8 серпня
15:30 "Полтава" – "Верес"
18:00 "Рух" – "Динамо"
Субота, 9 серпня
13:00 "Кривбас" – "Металіст 1925"
15:30 ЛНЗ – "Епіцентр"
Неділя, 10 серпня
13:00 "Оболонь" – "Олександрія"
15:30 "Полісся" – "Колос"
18:00 "Карпати" – "Шахтар"
Понеділок, 11 серпня
18:00 "Зоря" – "Кудрівка"
Таблиця УПЛ після 1-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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