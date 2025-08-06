УПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату України з футболу

"Карпати" – "Шахтар" / © ФК Карпати

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Від 8 до 11 серпня відбудуться матчі 2-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 8 серпня: новачок елітного дивізіону "Полтава" зустрінеться з "Вересом", а чинний чемпіон "Динамо" після поразки від кіпрського "Пафоса" в першому матчі 3-го кваліфай-раунду ЛЧ позмагається з "Рухом".

У суботу, 9 серпня, "Кривбас" прийме "Металіст 1925", який за підсумками минулого сезону повернувся до УПЛ. Також ЛНЗ протистоятиме ще одному дебютанту еліти "Епіцентру".

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У неділю, 10 серпня, срібний призер минулого чемпіонату "Олександрія" завітає у гості до "Оболоні", "Полісся" зійдеться з "Колосом", а "Шахтар" зіграє з "Карпатами".

Закінчиться тур у понеділок, 11 серпня: "Зоря" побореться з "Кудрівкою", яка створила гучну сенсацію у своєму дебютному матчі в УПЛ, обігравши "Олександрію".

Розклад матчів 2-го туру УПЛ

П'ятниця, 8 серпня

15:30 "Полтава" – "Верес"

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18:00 "Рух" – "Динамо"

Субота, 9 серпня

13:00 "Кривбас" – "Металіст 1925"

15:30 ЛНЗ – "Епіцентр"

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Неділя, 10 серпня

13:00 "Оболонь" – "Олександрія"

15:30 "Полісся" – "Колос"

18:00 "Карпати" – "Шахтар"

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Понеділок, 11 серпня

18:00 "Зоря" – "Кудрівка"

Таблиця УПЛ після 1-го туру

Таблиця УПЛ після 1-го туру / © flashscore.ua

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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