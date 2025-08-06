ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

УПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату України з футболу

До вашої уваги календар усіх поєдинків другого туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Карпати" – "Шахтар"

"Карпати" – "Шахтар" / © ФК Карпати

Від 8 до 11 серпня відбудуться матчі 2-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 8 серпня: новачок елітного дивізіону "Полтава" зустрінеться з "Вересом", а чинний чемпіон "Динамо" після поразки від кіпрського "Пафоса" в першому матчі 3-го кваліфай-раунду ЛЧ позмагається з "Рухом".

У суботу, 9 серпня, "Кривбас" прийме "Металіст 1925", який за підсумками минулого сезону повернувся до УПЛ. Також ЛНЗ протистоятиме ще одному дебютанту еліти "Епіцентру".

У неділю, 10 серпня, срібний призер минулого чемпіонату "Олександрія" завітає у гості до "Оболоні", "Полісся" зійдеться з "Колосом", а "Шахтар" зіграє з "Карпатами".

Закінчиться тур у понеділок, 11 серпня: "Зоря" побореться з "Кудрівкою", яка створила гучну сенсацію у своєму дебютному матчі в УПЛ, обігравши "Олександрію".

Розклад матчів 2-го туру УПЛ

П'ятниця, 8 серпня

15:30 "Полтава" – "Верес"

18:00 "Рух" – "Динамо"

Субота, 9 серпня

13:00 "Кривбас" – "Металіст 1925"

15:30 ЛНЗ – "Епіцентр"

Неділя, 10 серпня

13:00 "Оболонь" – "Олександрія"

15:30 "Полісся" – "Колос"

18:00 "Карпати" – "Шахтар"

Понеділок, 11 серпня

18:00 "Зоря" – "Кудрівка"

Таблиця УПЛ після 1-го туру

Таблиця УПЛ після 1-го туру / © flashscore.ua

Таблиця УПЛ після 1-го туру / © flashscore.ua

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що раптово помер 25-річний футболіст клубу УПЛ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie