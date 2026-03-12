- Дата публікації
УПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 20-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 13 до 15 березня відбудуться матчі 20-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 13 березня: "Полтава" зустрінеться з "Карпатами", а "Динамо" прийматиме "Оболонь".
На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Оболонь".
У суботу, 14 березня, ЛНЗ позмагається з "Олександрією", "Кудрівка" побореться з "Вересом", а "Полісся" зійдеться з "Кривбасом".
Завершиться тур у неділю, 15 березня: "Епіцентр" зіграє з "Рухом", "Колос" прийме "Зорю", а лідер чемпіонату "Шахтар" протистоятиме "Металісту 1925".
Розклад і результати матчів 20-го туру УПЛ
П'ятниця, 13 березня
13:00 "Полтава" — "Карпати"
18:00 "Динамо" — "Оболонь"
Субота, 14 березня
13:00 ЛНЗ — "Олександрія"
15:30 "Кудрівка" — "Верес"
18:00 "Полісся" — "Кривбас"
Неділя, 15 березня
13:00 "Епіцентр" — "Рух"
15:30 "Колос" — "Зоря"
18:00 "Шахтар" — "Металіст 1925"
Таблиця УПЛ після 19-го туру
