УПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 20-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Від 13 до 15 березня відбудуться матчі 20-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 13 березня: "Полтава" зустрінеться з "Карпатами", а "Динамо" прийматиме "Оболонь".

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Оболонь".

У суботу, 14 березня, ЛНЗ позмагається з "Олександрією", "Кудрівка" побореться з "Вересом", а "Полісся" зійдеться з "Кривбасом".

Завершиться тур у неділю, 15 березня: "Епіцентр" зіграє з "Рухом", "Колос" прийме "Зорю", а лідер чемпіонату "Шахтар" протистоятиме "Металісту 1925".

Розклад і результати матчів 20-го туру УПЛ

П'ятниця, 13 березня

13:00 "Полтава" — "Карпати"

18:00 "Динамо" — "Оболонь"

Субота, 14 березня

13:00 ЛНЗ — "Олександрія"

15:30 "Кудрівка" — "Верес"

18:00 "Полісся" — "Кривбас"

Неділя, 15 березня

13:00 "Епіцентр" — "Рух"

15:30 "Колос" — "Зоря"

18:00 "Шахтар" — "Металіст 1925"

Таблиця УПЛ після 19-го туру

Таблиця УПЛ після 19-го туру / FootballHub

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що клуб УПЛ орендував легіонера "Динамо".

