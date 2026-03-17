УПЛ: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Від 18 до 22 березня відбудуться матчі 21-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у середу, 18 березня: "Полісся" зустрінеться з "Кудрівкою".

У четвер, 19 березня, "Динамо" позмагається з "Олександрією", а "Металіст 1925" поміряється силами з "Полтавою".

У суботу, 21 березня, "Кривбас" прийме "Епіцентр", а ЛНЗ гостюватиме в "Руха".

У неділю, 22 березня, "Верес" зіграє з "Колосом", а "Карпати" поборються проти "Оболоні".

Матч "Зоря" — "Шахтар" було перенесено на тлі підготовки збірної України до плейоф відбору чемпіонату світу-2026.

Уже 26 березня команда Сергія Реброва в півфіналі плейоф зіграє зі Швецією. У разі перемоги над шведами збірна України 31 березня у фіналі плейоф за вихід на Мундіаль зійдеться з тріумфатором пари Польща — Албанія.

Розклад і результати матчів 21-го туру УПЛ

Середа, 18 березня

18:00 "Кудрівка" — "Полісся"

Четвер, 19 березня

13:00 "Олександрія" — "Динамо"

18:00 "Металіст 1925" — "Полтава"

Субота, 21 березня

13:00 "Кривбас" — "Епіцентр"

15:30 "Рух" — ЛНЗ

Неділя, 22 березня

15:30 "Верес" — "Колос"

18:00 "Карпати" — "Оболонь"

Перенесено

"Зоря" — "Шахтар"

Таблиця УПЛ після 20-го туру

Таблиця УПЛ після 20-го туру / FootballHub

Раніше повідомлялося, що Ребров оголосив склад збірної України на плейоф відбору до ЧС-2026.