УПЛ: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 21-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 18 до 22 березня відбудуться матчі 21-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у середу, 18 березня: "Полісся" зустрінеться з "Кудрівкою".
У четвер, 19 березня, "Динамо" позмагається з "Олександрією", а "Металіст 1925" поміряється силами з "Полтавою".
У суботу, 21 березня, "Кривбас" прийме "Епіцентр", а ЛНЗ гостюватиме в "Руха".
У неділю, 22 березня, "Верес" зіграє з "Колосом", а "Карпати" поборються проти "Оболоні".
Матч "Зоря" — "Шахтар" було перенесено на тлі підготовки збірної України до плейоф відбору чемпіонату світу-2026.
Уже 26 березня команда Сергія Реброва в півфіналі плейоф зіграє зі Швецією. У разі перемоги над шведами збірна України 31 березня у фіналі плейоф за вихід на Мундіаль зійдеться з тріумфатором пари Польща — Албанія.
Розклад і результати матчів 21-го туру УПЛ
Середа, 18 березня
18:00 "Кудрівка" — "Полісся"
Четвер, 19 березня
13:00 "Олександрія" — "Динамо"
18:00 "Металіст 1925" — "Полтава"
Субота, 21 березня
13:00 "Кривбас" — "Епіцентр"
15:30 "Рух" — ЛНЗ
Неділя, 22 березня
15:30 "Верес" — "Колос"
18:00 "Карпати" — "Оболонь"
Перенесено
"Зоря" — "Шахтар"
Таблиця УПЛ після 20-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Раніше повідомлялося, що Ребров оголосив склад збірної України на плейоф відбору до ЧС-2026.