УПЛ: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

"Динамо" — "Карпати" / © ФК Динамо Київ

Реклама

Від 3 до 6 квітня відбудуться матчі 22-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочався у п'ятницю, 3 квітня: "Полтава" зіграла у результативну нічию з "Олександрією".

У суботу, 4 квітня, "Колос" розійшовся нічиєю з "Металістом 1925", а "Динамо" програло "Карпатам".

Реклама

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Карпати".

У неділю, 5 квітня, ЛНЗ розгромив "Кривбас", "Оболонь" розійшлася результативною нічиєю із "Зорею", "Шахтар" розгромив "Рух", а "Полісся" поділило очки з "Вересом".

Закінчиться тур у понеділок, 6 квітня: "Епіцентр" поміряється силами з "Кудрівкою".

Розклад і результати матчів 22-го туру УПЛ

П'ятниця, 3 квітня

Реклама

15:30 "Полтава" — "Олександрія" — 3:3

Субота, 4 квітня

13:00 "Колос" — "Металіст 1925" — 0:0

18:00 "Динамо" — "Карпати" — 0:1

Реклама

Неділя, 5 квітня

13:00 "Кривбас" — ЛНЗ — 0:3

15:30 "Оболонь" — "Зоря" — 3:3

15:30 "Шахтар" — "Рух" — 3:0

Реклама

18:00 "Полісся" — "Верес" — 1:1

Понеділок, 6 квітня

18:00 "Епіцентр" — "Кудрівка"

Таблиця УПЛ після 21-го туру

Таблиця УПЛ після 21-го туру

Реклама

Раніше повідомлялося, що збірна України програла Швеції та не вийшла на чемпіонат світу-2026.

Також ми розповідали, що після невдалої гри зі шведами збірна України перемогла Албанію в товариському матчі.