УПЛ: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати всіх поєдинків 22-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 3 до 6 квітня відбудуться матчі 22-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочався у п'ятницю, 3 квітня: "Полтава" зіграла у результативну нічию з "Олександрією".
У суботу, 4 квітня, "Колос" розійшовся нічиєю з "Металістом 1925", а "Динамо" програло "Карпатам".
На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Карпати".
У неділю, 5 квітня, ЛНЗ розгромив "Кривбас", "Оболонь" розійшлася результативною нічиєю із "Зорею", "Шахтар" розгромив "Рух", а "Полісся" поділило очки з "Вересом".
Закінчиться тур у понеділок, 6 квітня: "Епіцентр" поміряється силами з "Кудрівкою".
Розклад і результати матчів 22-го туру УПЛ
П'ятниця, 3 квітня
15:30 "Полтава" — "Олександрія" — 3:3
Субота, 4 квітня
13:00 "Колос" — "Металіст 1925" — 0:0
18:00 "Динамо" — "Карпати" — 0:1
Неділя, 5 квітня
13:00 "Кривбас" — ЛНЗ — 0:3
15:30 "Оболонь" — "Зоря" — 3:3
15:30 "Шахтар" — "Рух" — 3:0
18:00 "Полісся" — "Верес" — 1:1
Понеділок, 6 квітня
18:00 "Епіцентр" — "Кудрівка"
Таблиця УПЛ після 21-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
