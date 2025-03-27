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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
105
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1 хв

УПЛ: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Боротьбу за чемпіонство ведуть "Динамо", "Олександрія" та "Шахтар".

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

28-30 березня відбудуться матчі 22-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п’ятницю: "Інгулець" зустрінеться з "Вересом", а "Полісся" завітає у гості до ЛНЗ.

У суботу "Олександрія" позмагається з "Лівим Берегом", "Шахтар" зіграє проти "Оболоні", а "Динамо" зійдеться з "Рухом".

Завершиться тур у неділю: "Кривбас" поміряється силами з "Ворсклою", "Карпати" приймуть "Чорноморець", а "Зоря" побореться з "Колосом".

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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За підсумками 21-го туру таблицю УПЛ одноосібно очолює "Динамо" (51 очко). На другому місці йде "Олександрія" (47 балів). Третю позицію посідає "Шахтар" (41 пункт), який має матч у запасі.

Розклад і результати матчів 22-го туру УПЛ

П’ятниця, 28 березня

13:00 "Інгулець" – "Верес"

15:30 ЛНЗ – "Полісся"

Субота, 29 березня

13:00 "Лівий Берег" – "Олександрія"

15:30 "Оболонь" – "Шахтар"

18:00 "Рух" – "Динамо"

Неділя, 30 березня

13:00 "Ворскла" – "Кривбас"

15:30 "Карпати" – "Чорноморець"

18:00 "Зоря" – "Колос"

Таблиця УПЛ після 21-го туру

/ © flashscore.ua

© flashscore.ua

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