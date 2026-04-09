УПЛ: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати всіх поєдинків 23-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 10 до 13 квітня відбудуться матчі 23-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочався у п'ятницю, 10 квітня: "Полісся" зустрінеться з "Полтавою", а "Рух" прийматиме "Колос".
У суботу, 11 квітня, "Карпати" позмагаються з "Олександрією", "Динамо" зіграє з "Металістом 1925", а "Верес" протистоятиме "Оболоні".
У неділю, 12 квітня, "Кривбас" побореться з "Кудрівкою", а "Зоря" зійдеться з "Епіцентром".
Завершиться тур у понеділок, 13 квітня, поєдинком між лідерами чемпіонату — ЛНЗ і "Шахтарем".
Розклад і результати матчів 23-го туру УПЛ
П'ятниця, 10 квітня
13:00 "Полтава" — "Полісся"
18:00 "Рух" — "Колос"
Субота, 11 квітня
13:00 "Карпати" — "Олександрія"
15:30 "Металіст 1925" — "Динамо"
18:00 "Верес" — "Оболонь"
Неділя, 12 квітня
13:00 "Кудрівка" — "Кривбас"
15:30 "Зоря" — "Епіцентр"
Понеділок, 13 квітня
13:00 ЛНЗ — "Шахтар"
Таблиця УПЛ після 22-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Раніше повідомлялося, що помер легендарний екстренер "Шахтаря" та "Динамо" Мірча Луческу.