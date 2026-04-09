УПЛ: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

ЛНЗ — "Шахтар" / © ФК Шахтар

Від 10 до 13 квітня відбудуться матчі 23-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочався у п'ятницю, 10 квітня: "Полісся" зустрінеться з "Полтавою", а "Рух" прийматиме "Колос".

У суботу, 11 квітня, "Карпати" позмагаються з "Олександрією", "Динамо" зіграє з "Металістом 1925", а "Верес" протистоятиме "Оболоні".

У неділю, 12 квітня, "Кривбас" побореться з "Кудрівкою", а "Зоря" зійдеться з "Епіцентром".

Завершиться тур у понеділок, 13 квітня, поєдинком між лідерами чемпіонату — ЛНЗ і "Шахтарем".

Розклад і результати матчів 23-го туру УПЛ

П'ятниця, 10 квітня

13:00 "Полтава" — "Полісся"

18:00 "Рух" — "Колос"

Субота, 11 квітня

13:00 "Карпати" — "Олександрія"

15:30 "Металіст 1925" — "Динамо"

18:00 "Верес" — "Оболонь"

Неділя, 12 квітня

13:00 "Кудрівка" — "Кривбас"

15:30 "Зоря" — "Епіцентр"

Понеділок, 13 квітня

13:00 ЛНЗ — "Шахтар"

Таблиця УПЛ після 22-го туру

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що помер легендарний екстренер "Шахтаря" та "Динамо" Мірча Луческу.