ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

УПЛ: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати всіх поєдинків 23-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ЛНЗ — "Шахтар"

ЛНЗ — "Шахтар" / © ФК Шахтар

Від 10 до 13 квітня відбудуться матчі 23-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочався у п'ятницю, 10 квітня: "Полісся" зустрінеться з "Полтавою", а "Рух" прийматиме "Колос".

У суботу, 11 квітня, "Карпати" позмагаються з "Олександрією", "Динамо" зіграє з "Металістом 1925", а "Верес" протистоятиме "Оболоні".

У неділю, 12 квітня, "Кривбас" побореться з "Кудрівкою", а "Зоря" зійдеться з "Епіцентром".

Завершиться тур у понеділок, 13 квітня, поєдинком між лідерами чемпіонату — ЛНЗ і "Шахтарем".

Розклад і результати матчів 23-го туру УПЛ

П'ятниця, 10 квітня

13:00 "Полтава" — "Полісся"

18:00 "Рух" — "Колос"

Субота, 11 квітня

13:00 "Карпати" — "Олександрія"

15:30 "Металіст 1925" — "Динамо"

18:00 "Верес" — "Оболонь"

Неділя, 12 квітня

13:00 "Кудрівка" — "Кривбас"

15:30 "Зоря" — "Епіцентр"

Понеділок, 13 квітня

13:00 ЛНЗ — "Шахтар"

Таблиця УПЛ після 22-го туру

Таблиця УПЛ після 22-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що помер легендарний екстренер "Шахтаря" та "Динамо" Мірча Луческу.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie