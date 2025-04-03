УПЛ: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Олександрія" / © ФК Олександрія

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4-7 квітня відбудуться матчі 23-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п’ятницю поєдинком, у якому "Інгулець" зіграє проти "Оболоні".

У суботу "Ворскла" позмагається із "Зорею", а "Чорноморець" прийматиме ЛНЗ.

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В неділю "Олександрія" зустрінеться з "Кривбасом", "Динамо" прийме "Лівий Берег", а "Шахтар" зійдеться з "Вересом".

Завершиться тур у понеділок: "Колос" поміряється силами з "Рухом", а "Полісся" прийматиме "Карпати".

Розклад і результати матчів 23-го туру УПЛ

П’ятниця, 4 квітня

15:30 "Інгулець" – "Оболонь"

Субота, 5 квітня

13:00 "Ворскла" – "Зоря"

15:30 "Чорноморець" – ЛНЗ

Неділя, 6 квітня

13:00 "Олександрія" – "Кривбас"

15:30 "Динамо" – "Лівий Берег"

18:00 "Шахтар" – "Верес"

Понеділок, 7 квітня

15:30 "Колос" – "Рух"

18:00 "Полісся" – "Карпати"

За підсумками 22-го туру таблицю УПЛ одноосібно очолює "Динамо" (54 очки). На другому місці йде "Олександрія" (50 балів). Третю позицію посідає "Шахтар" (44 пункти), який має матч у запасі.

Таблиця УПЛ після 22-го туру

Таблиця УПЛ після 22-го туру / © flashscore.ua

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