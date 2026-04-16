- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 114
- Час на прочитання
- 1 хв
УПЛ: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати всіх поєдинків 24-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 17 до 20 квітня відбудуться матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 17 квітня: "Динамо" після двох поразок поспіль у чемпіонаті прийме "Зорю", а "Оболонь" зустрінеться з "Полтавою".
На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Зоря".
У суботу, 18 квітня, лідер чемпіонату ЛНЗ завітає у гості до "Колоса", а "Металіст 1925" позмагається з "Кудрівкою".
У неділю, 19 квітня, "Кривбас" побореться з "Рухом", а "Карпати" поміряються силами з "Епіцентром".
Завершиться тур у понеділок, 20 квітня: "Олександрія" зійдеться з "Вересом", а "Шахтар" зіграє проти "Полісся".
Розклад і результати матчів 24-го туру УПЛ
П'ятниця, 17 квітня
15:30 "Динамо" — "Зоря"
18:00 "Оболонь" — "Полтава"
Субота, 18 квітня
13:00 "Колос" — ЛНЗ
15:30 "Металіст 1925" — "Кудрівка"
Неділя, 19 квітня
13:00 "Кривбас" — "Рух"
15:30 "Епіцентр" — "Карпати"
Понеділок, 20 квітня
13:00 "Олександрія" — "Верес"
18:00 "Шахтар" — "Полісся"
Таблиця УПЛ після 23-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV
