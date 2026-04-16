УПЛ: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Арда Туран і Рослан Ротань, "Полісся" — "Шахтар" / © ФК Шахтар

Від 17 до 20 квітня відбудуться матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 17 квітня: "Динамо" після двох поразок поспіль у чемпіонаті прийме "Зорю", а "Оболонь" зустрінеться з "Полтавою".

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Зоря".

У суботу, 18 квітня, лідер чемпіонату ЛНЗ завітає у гості до "Колоса", а "Металіст 1925" позмагається з "Кудрівкою".

У неділю, 19 квітня, "Кривбас" побореться з "Рухом", а "Карпати" поміряються силами з "Епіцентром".

Завершиться тур у понеділок, 20 квітня: "Олександрія" зійдеться з "Вересом", а "Шахтар" зіграє проти "Полісся".

Розклад і результати матчів 24-го туру УПЛ

П'ятниця, 17 квітня

15:30 "Динамо" — "Зоря"

18:00 "Оболонь" — "Полтава"

Субота, 18 квітня

13:00 "Колос" — ЛНЗ

15:30 "Металіст 1925" — "Кудрівка"

Неділя, 19 квітня

13:00 "Кривбас" — "Рух"

15:30 "Епіцентр" — "Карпати"

Понеділок, 20 квітня

13:00 "Олександрія" — "Верес"

18:00 "Шахтар" — "Полісся"

Таблиця УПЛ після 23-го туру

Таблиця УПЛ після 23-го туру / upl.ua/ua

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

