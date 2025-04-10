УПЛ: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Динамо" – "Кривбас" / © ФК Динамо Київ

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11-14 квітня відбудуться матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п’ятницю поєдинком, у якому чинний чемпіон "Шахтар" завітає у гості до ЛНЗ.

У суботу в центральному поєдинку туру "Динамо" у Кривому Розі зустрінеться з "Кривбасом".

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Того ж дня "Олександрія" позмагається з "Рухом", а "Оболонь" прийме "Чорноморець".

У неділю "Полісся" зіграє з "Ворсклою", "Лівий Берег" поміряється силами з "Колосом", а "Зоря" протистотиме "Вересу".

Завершиться тур у понеділок, коли "Карпати" зійдуться з "Інгульцем".

Розклад і результати матчів 24-го туру УПЛ

П’ятниця, 11 квітня

15:30 ЛНЗ – "Шахтар"

Субота, 12 квітня

13:00 "Кривбас" – "Динамо"

15:30 "Рух" – "Олександрія"

18:00 "Оболонь" – "Чорноморець"

Неділя, 13 квітня

13:00 "Ворскла" – "Полісся"

15:30 "Лівий Берег" – "Колос"

18:00 "Зоря" – "Верес"

Понеділок, 14 квітня

15:30 "Інгулець" – "Карпати"

За підсумками 23-го туру таблицю УПЛ одноосібно очолює "Динамо" (57 очок). На другому місці йде "Олександрія" (53 бали). Третю позицію посідає "Шахтар" (47 пунктів), який має матч у запасі.

Таблиця УПЛ після 23-го туру

Таблиця УПЛ після 23-го туру / © flashscore.ua

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