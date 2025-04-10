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УПЛ: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця
У центральному поєдинку туру "Динамо" у Кривому Розі зіграє з "Кривбасом".
11-14 квітня відбудуться матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п’ятницю поєдинком, у якому чинний чемпіон "Шахтар" завітає у гості до ЛНЗ.
У суботу в центральному поєдинку туру "Динамо" у Кривому Розі зустрінеться з "Кривбасом".
Того ж дня "Олександрія" позмагається з "Рухом", а "Оболонь" прийме "Чорноморець".
У неділю "Полісся" зіграє з "Ворсклою", "Лівий Берег" поміряється силами з "Колосом", а "Зоря" протистотиме "Вересу".
Завершиться тур у понеділок, коли "Карпати" зійдуться з "Інгульцем".
Розклад і результати матчів 24-го туру УПЛ
П’ятниця, 11 квітня
15:30 ЛНЗ – "Шахтар"
Субота, 12 квітня
13:00 "Кривбас" – "Динамо"
15:30 "Рух" – "Олександрія"
18:00 "Оболонь" – "Чорноморець"
Неділя, 13 квітня
13:00 "Ворскла" – "Полісся"
15:30 "Лівий Берег" – "Колос"
18:00 "Зоря" – "Верес"
Понеділок, 14 квітня
15:30 "Інгулець" – "Карпати"
За підсумками 23-го туру таблицю УПЛ одноосібно очолює "Динамо" (57 очок). На другому місці йде "Олександрія" (53 бали). Третю позицію посідає "Шахтар" (47 пунктів), який має матч у запасі.
Таблиця УПЛ після 23-го туру
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