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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

УПЛ: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

За шість турів до кінця "Динамо" лідирує в УПЛ, маючи 6 очок переваги над "Олександрією" та 7 балів – над "Шахтарем".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

18-20 квітня відбудуться матчі 25-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п’ятницю: "Олександрія" зустрінеться з "Ворсклою", а "Динамо" прийматиме "Оболонь".

У суботу "Карпати" у львівському дербі позмагаються з "Рухом", "Полісся" зійдеться з "Лівим Берегом", а "Шахтар" протистоятиме "Колосу".

Завершиться тур у неділю: "Кривбас" прийме "Зорю", "Інгулець" зіграє проти ЛНЗ, а "Верес" поміряється силами з "Чорноморцем".

Розклад і результати матчів 25-го туру УПЛ

П’ятниця, 18 квітня

13:00 "Ворскла" – "Олександрія"

18:00 "Динамо" – "Оболонь"

Субота, 19 квітня

13:00 "Карпати" – "Рух"

15:30 "Лівий Берег" – "Полісся"

18:00 "Шахтар" – "Колос"

Неділя, 20 квітня

13:00 "Кривбас" – "Зоря"

15:30 "Інгулець" – ЛНЗ

18:00 "Верес" – "Чорноморець"

За шість турів до кінця таблицю УПЛ одноосібно очолює "Динамо" (60 очок). На другому місці йде "Олександрія" (54 бали). Третю позицію посідає "Шахтар" (53 пункти).

Таблиця УПЛ після 24-го туру

Таблиця УПЛ після 24-го туру / © flashscore.ua

Таблиця УПЛ після 24-го туру / © flashscore.ua

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Дата публікації
Кількість переглядів
79
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