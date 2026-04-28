Проспорт
72
1 хв

УПЛ: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати всіх поєдинків 26-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Максим Приходько
"Динамо" — "Шахтар"

"Динамо" — "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

Від 1 до 4 травня відбудуться матчі 26-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 1 травня: "Кривбас", який минулого туру програв "Динамо" (5:6) в найрезультативнішому матчі в історії УПЛ, зустрінеться з аутсайдером чемпіонату "Полтавою".

У суботу, 2 травня, "Колос" позмагається з "Олександрією", "Верес" прийме "Епіцентр", а ЛНЗ протистоятиме "Карпатам".

У неділю, 3 травня, "Оболонь" побореться з "Кудрівкою", "Металіст 1925" зіграє проти "Полісся", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Динамо" і "Шахтар", який впевнено лідирує в УПЛ.

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Шахтар".

Завершиться тур у понеділок, 4 травня: "Рух" поміряється силами із "Зорею".

Розклад і результати матчів 26-го туру УПЛ

П'ятниця, 1 травня

15:30 "Полтава" — "Кривбас"

Субота, 2 травня

13:00 "Олександрія" — "Колос"

15:30 "Верес" — "Епіцентр"

18:00 "Карпати" — ЛНЗ

Неділя, 3 травня

13:00 "Оболонь" — "Кудрівка"

15:30 "Металіст 1925" — "Полісся"

18:00 "Динамо" — "Шахтар"

Понеділок, 4 травня

18:00 "Рух" — "Зоря"

Таблиця УПЛ після 25-го туру

Таблиця УПЛ після 25-го туру / © УАФ

Таблиця УПЛ після 25-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що півзахисник "Динамо" Андрій Ярмоленко наблизився до бомбардирського рекорду УПЛ.

