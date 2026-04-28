УПЛ: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати всіх поєдинків 26-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 1 до 4 травня відбудуться матчі 26-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 1 травня: "Кривбас", який минулого туру програв "Динамо" (5:6) в найрезультативнішому матчі в історії УПЛ, зустрінеться з аутсайдером чемпіонату "Полтавою".
У суботу, 2 травня, "Колос" позмагається з "Олександрією", "Верес" прийме "Епіцентр", а ЛНЗ протистоятиме "Карпатам".
У неділю, 3 травня, "Оболонь" побореться з "Кудрівкою", "Металіст 1925" зіграє проти "Полісся", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Динамо" і "Шахтар", який впевнено лідирує в УПЛ.
На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Шахтар".
Завершиться тур у понеділок, 4 травня: "Рух" поміряється силами із "Зорею".
Розклад і результати матчів 26-го туру УПЛ
П'ятниця, 1 травня
15:30 "Полтава" — "Кривбас"
Субота, 2 травня
13:00 "Олександрія" — "Колос"
15:30 "Верес" — "Епіцентр"
18:00 "Карпати" — ЛНЗ
Неділя, 3 травня
13:00 "Оболонь" — "Кудрівка"
15:30 "Металіст 1925" — "Полісся"
18:00 "Динамо" — "Шахтар"
Понеділок, 4 травня
18:00 "Рух" — "Зоря"
Таблиця УПЛ після 25-го туру
