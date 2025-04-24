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УПЛ: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця
У центральному поєдинку туру зійдуться "Шахтар" і "Динамо".
25-27 квітня відбудуться матчі 26-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п’ятницю: "Олександрія" зіграє проти "Інгульця", а "Зоря" позмагається з "Лівим Берегом".
У суботу "Чорноморець" зустрінеться з "Рухом", "Кривбас" протистоятиме ЛНЗ, а "Оболонь" прийме "Карпати".
Завершиться тур у неділю: "Ворскла" поміряється силами з "Вересом", "Полісся" завітає у гості до "Колоса", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Шахтар" і "Динамо".
Розклад і результати матчів 26-го туру УПЛ
П’ятниця, 25 квітня
15:30 "Інгулець" – "Олександрія"
18:00 "Зоря" – "Лівий Берег"
Субота, 26 квітня
13:00 "Чорноморець" – "Рух"
15:30 ЛНЗ – "Кривбас"
18:00 "Оболонь" – "Карпати"
Неділя, 27 квітня
13:00 "Ворскла" – "Верес"
15:30 "Колос" – "Полісся"
18:00 "Шахтар" – "Динамо"
За п'ять турів до кінця таблицю УПЛ одноосібно очолює "Динамо" (63 очки). На другому місці йде "Олександрія" (57 балів). Третю позицію посідає "Шахтар" (53 пункти).
Таблиця УПЛ після 25-го туру
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