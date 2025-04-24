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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
2 хв

УПЛ: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться "Шахтар" і "Динамо".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Шахтар"

"Динамо" – "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

25-27 квітня відбудуться матчі 26-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п’ятницю: "Олександрія" зіграє проти "Інгульця", а "Зоря" позмагається з "Лівим Берегом".

У суботу "Чорноморець" зустрінеться з "Рухом", "Кривбас" протистоятиме ЛНЗ, а "Оболонь" прийме "Карпати".

Завершиться тур у неділю: "Ворскла" поміряється силами з "Вересом", "Полісся" завітає у гості до "Колоса", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Шахтар" і "Динамо".

Розклад і результати матчів 26-го туру УПЛ

П’ятниця, 25 квітня

15:30 "Інгулець" – "Олександрія"

18:00 "Зоря" – "Лівий Берег"

Субота, 26 квітня

13:00 "Чорноморець" – "Рух"

15:30 ЛНЗ – "Кривбас"

18:00 "Оболонь" – "Карпати"

Неділя, 27 квітня

13:00 "Ворскла" – "Верес"

15:30 "Колос" – "Полісся"

18:00 "Шахтар" – "Динамо"

За п'ять турів до кінця таблицю УПЛ одноосібно очолює "Динамо" (63 очки). На другому місці йде "Олександрія" (57 балів). Третю позицію посідає "Шахтар" (53 пункти).

Таблиця УПЛ після 25-го туру

Таблиця УПЛ після 25-го туру / © flashscore.ua

Таблиця УПЛ після 25-го туру / © flashscore.ua

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Дата публікації
Кількість переглядів
97
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