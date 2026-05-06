ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

УПЛ: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати всіх поєдинків 27-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Динамо" — ЛНЗ

"Динамо" — ЛНЗ / © ФК Динамо Київ

Від 8 до 10 травня відбудуться матчі 27-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочеться у п'ятницю, 8 травня: "Кривбас" прийме "Карпати", "Колос" зустрінеться з "Кудрівкою", а "Полісся" поміряється силами з "Олександрією".

У суботу, 9 травня, "Рух" позмагається з "Вересом", "Динамо" завітає у гості до ЛНЗ, "Металіст 1925" протистоятиме "Зорі", а "Оболонь" побореться з "Епіцентром".

Завершиться тур у неділю, 10 травня: "Шахтар" достроково стане чемпіоном, якщо обіграє найгіршу команду ліги "Полтаву".

Розклад і результати матчів 27-го туру УПЛ

П'ятниця, 8 травня

13:00 "Кривбас" — "Карпати"

15:30 "Колос" — "Кудрівка"

18:00 "Полісся" — "Олександрія"

Субота, 9 травня

13:00 "Рух" — "Верес"

15:30 ЛНЗ — "Динамо"

18:00 "Зоря" — "Металіст 1925"

18:00 "Оболонь" — "Епіцентр"

Неділя, 10 травня

15:30 "Полтава" — "Шахтар"

Таблиця УПЛ після 26-го туру

Таблиця УПЛ після 26-го туру / facebook.com/upl.ua.official

Таблиця УПЛ після 26-го туру / facebook.com/upl.ua.official

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше ми писали, що стало відомо, хто очолить збірну України з футболу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie