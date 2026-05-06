УПЛ: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати всіх поєдинків 27-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 8 до 10 травня відбудуться матчі 27-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочеться у п'ятницю, 8 травня: "Кривбас" прийме "Карпати", "Колос" зустрінеться з "Кудрівкою", а "Полісся" поміряється силами з "Олександрією".
У суботу, 9 травня, "Рух" позмагається з "Вересом", "Динамо" завітає у гості до ЛНЗ, "Металіст 1925" протистоятиме "Зорі", а "Оболонь" побореться з "Епіцентром".
Завершиться тур у неділю, 10 травня: "Шахтар" достроково стане чемпіоном, якщо обіграє найгіршу команду ліги "Полтаву".
Розклад і результати матчів 27-го туру УПЛ
П'ятниця, 8 травня
13:00 "Кривбас" — "Карпати"
15:30 "Колос" — "Кудрівка"
18:00 "Полісся" — "Олександрія"
Субота, 9 травня
13:00 "Рух" — "Верес"
15:30 ЛНЗ — "Динамо"
18:00 "Зоря" — "Металіст 1925"
18:00 "Оболонь" — "Епіцентр"
Неділя, 10 травня
15:30 "Полтава" — "Шахтар"
Таблиця УПЛ після 26-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
