УПЛ: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Від 8 до 10 травня відбудуться матчі 27-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочеться у п'ятницю, 8 травня: "Кривбас" прийме "Карпати", "Колос" зустрінеться з "Кудрівкою", а "Полісся" поміряється силами з "Олександрією".

У суботу, 9 травня, "Рух" позмагається з "Вересом", "Динамо" завітає у гості до ЛНЗ, "Металіст 1925" протистоятиме "Зорі", а "Оболонь" побореться з "Епіцентром".

Завершиться тур у неділю, 10 травня: "Шахтар" достроково стане чемпіоном, якщо обіграє найгіршу команду ліги "Полтаву".

Розклад і результати матчів 27-го туру УПЛ

П'ятниця, 8 травня

13:00 "Кривбас" — "Карпати"

15:30 "Колос" — "Кудрівка"

18:00 "Полісся" — "Олександрія"

Субота, 9 травня

13:00 "Рух" — "Верес"

15:30 ЛНЗ — "Динамо"

18:00 "Зоря" — "Металіст 1925"

18:00 "Оболонь" — "Епіцентр"

Неділя, 10 травня

15:30 "Полтава" — "Шахтар"

Таблиця УПЛ після 26-го туру

Таблиця УПЛ після 26-го туру

