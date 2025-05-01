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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
1 хв

УПЛ: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

За чотири тури до фінішу в УПЛ лідирує "Динамо", випереджаючи "Олександрію" на 4 очки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Олександрія"

"Олександрія" / © ФК Олександрія

2-4 травня відбудуться матчі 27-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п’ятницю: "Карпати" позмагаються з "Лівим Берегом", а "Рух" зустрінеться з "Кривбасом".

У суботу "Шахтар" зійдеться з "Чорноморцем", "Динамо" поміряється силами з "Інгульцем", а "Верес" прийме "Оболонь".

Завершиться тур у неділю: ЛНЗ побореться із "Зорею", "Колос" зіграє з "Ворсклою", а "Полісся" прийматиме "Олександрію".

Розклад і результати матчів 27-го туру УПЛ

П’ятниця, 2 травня

15:30 "Лівий Берег" – "Карпати"

18:00 "Рух" – "Кривбас"

Субота, 3 травня

13:00 "Чорноморець" – "Шахтар"

15:30 "Інгулець" – "Динамо"

18:00 "Верес" – "Оболонь"

Неділя, 4 травня

13:00 ЛНЗ – "Зоря"

15:30 "Колос" – "Ворскла"

18:00 "Полісся" – "Олександрія"

За чотири тури до кінця таблицю УПЛ очолює "Динамо" (64 очки). На другому місці йде "Олександрія" (60 балів). Третю позицію посідає "Шахтар" (54 пункти).

Таблиця УПЛ після 26-го туру

Таблиця УПЛ після 26-го туру / © flashscore.ua

Таблиця УПЛ після 26-го туру / © flashscore.ua

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Дата публікації
Кількість переглядів
147
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