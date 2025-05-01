УПЛ: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Олександрія" / © ФК Олександрія

Реклама

2-4 травня відбудуться матчі 27-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п’ятницю: "Карпати" позмагаються з "Лівим Берегом", а "Рух" зустрінеться з "Кривбасом".

У суботу "Шахтар" зійдеться з "Чорноморцем", "Динамо" поміряється силами з "Інгульцем", а "Верес" прийме "Оболонь".

Реклама

Завершиться тур у неділю: ЛНЗ побореться із "Зорею", "Колос" зіграє з "Ворсклою", а "Полісся" прийматиме "Олександрію".

Розклад і результати матчів 27-го туру УПЛ

П’ятниця, 2 травня

15:30 "Лівий Берег" – "Карпати"

18:00 "Рух" – "Кривбас"

Субота, 3 травня

13:00 "Чорноморець" – "Шахтар"

15:30 "Інгулець" – "Динамо"

18:00 "Верес" – "Оболонь"

Неділя, 4 травня

13:00 ЛНЗ – "Зоря"

15:30 "Колос" – "Ворскла"

18:00 "Полісся" – "Олександрія"

За чотири тури до кінця таблицю УПЛ очолює "Динамо" (64 очки). На другому місці йде "Олександрія" (60 балів). Третю позицію посідає "Шахтар" (54 пункти).

Таблиця УПЛ після 26-го туру

Таблиця УПЛ після 26-го туру / © flashscore.ua

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом – "Спорт" із Матч-центром на платформі Київстар ТБ. Тут ви знайдете актуальний розклад трансляцій, результати і записи поєдинків, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить.