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УПЛ: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця
За чотири тури до фінішу в УПЛ лідирує "Динамо", випереджаючи "Олександрію" на 4 очки.
2-4 травня відбудуться матчі 27-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п’ятницю: "Карпати" позмагаються з "Лівим Берегом", а "Рух" зустрінеться з "Кривбасом".
У суботу "Шахтар" зійдеться з "Чорноморцем", "Динамо" поміряється силами з "Інгульцем", а "Верес" прийме "Оболонь".
Завершиться тур у неділю: ЛНЗ побореться із "Зорею", "Колос" зіграє з "Ворсклою", а "Полісся" прийматиме "Олександрію".
Розклад і результати матчів 27-го туру УПЛ
П’ятниця, 2 травня
15:30 "Лівий Берег" – "Карпати"
18:00 "Рух" – "Кривбас"
Субота, 3 травня
13:00 "Чорноморець" – "Шахтар"
15:30 "Інгулець" – "Динамо"
18:00 "Верес" – "Оболонь"
Неділя, 4 травня
13:00 ЛНЗ – "Зоря"
15:30 "Колос" – "Ворскла"
18:00 "Полісся" – "Олександрія"
За чотири тури до кінця таблицю УПЛ очолює "Динамо" (64 очки). На другому місці йде "Олександрія" (60 балів). Третю позицію посідає "Шахтар" (54 пункти).
Таблиця УПЛ після 26-го туру
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