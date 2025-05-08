УПЛ: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Динамо" – "Полісся" / © ФК Динамо Київ

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9-12 травня відбудуться матчі 28-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п’ятницю, 9 травня: "Шахтар" позмагається із "Зорею", а в центральному поєдинку туру "Полісся" прийматиме "Динамо".

У суботу, 10 травня, "Ворскла" зустрінеться з "Чорноморцем", "Оболонь" протистоятиме ЛНЗ, а "Рух" поміряється силами з "Вересом".

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В неділю, 11 травня, "Кривбас" прийме "Колос", а "Олександрія" у гостях зійдеться з "Карпатами".

Завершиться тур у понеділок, 12 травня, коли "Інгулець" зіграє з "Лівим Берегом".

Зазначимо, що вже у середу, 14 травня, "Шахтар" і "Динамо" у Житомирі визначать володаря Кубка України. Початок гри – о 18:30.

Розклад і результати матчів 28-го туру УПЛ

П’ятниця, 9 травня

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15:30 "Зоря" – "Шахтар"

18:00 "Полісся" – "Динамо"

Субота, 10 травня

13:00 "Ворскла" – "Чорноморець"

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15:30 "Оболонь" – ЛНЗ

18:00 "Рух" – "Верес"

Неділя, 11 травня

13:00 "Кривбас" – "Колос"

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18:00 "Карпати" – "Олександрія"

Понеділок, 12 травня

15:30 "Інгулець" – "Лівий Берег"

За три тури до кінця таблицю УПЛ очолює "Динамо" (67 очок). На другому місці йде "Олександрія" (63 бали). Третю позицію посідає "Шахтар" (57 пунктів). За останню четверту путівку до єврокубків боротьбу ведуть "Кривбас", "Полісся" і "Карпати", які мають по 43 очки.

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У зоні прямого вильоту з УПЛ перебувають дві найгірші команди – "Інгулець" (20 очок) та "Чорноморець" (18 балів), перехідних матчів за збереження прописки в елітному дивізіоні – "Ворскла" (25 пунктів) і "Лівий Берег" (23 очки).

Таблиця УПЛ після 27-го туру

Таблиця УПЛ після 27-го туру / © flashscore.ua

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