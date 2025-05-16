УПЛ: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

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17-18 травня відбудуться матчі передостаннього, 29-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у суботу: "Карпати" позмагаються з "Колосом", "Кривбас" прийме "Оболонь", а "Полісся" зустрінеться із "Зорею".

У неділю "Динамо" має змогу достроково стати чемпіоном. Для цього підопічним Олександра Шовковського буде достатньо не програти "Чорноморцю", який йде на останньому місці в УПЛ.

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Того ж дня "Олександія" в разі перемоги над "Вересом" або ж втрати очок "Шахтарем" у поєдинку з "Інгульцем" забезпечить собі "срібло" УПЛ.

Також у неділю побачимо матчі клубів, які борються за виживання: "Ворскла" завітає у гості до ЛНЗ, а "Лівий Берег" зійдеться з "Рухом".

Зазначимо, що цього тижня відбувся фінал Кубка Україна, в якому "Шахтар" у серії пенальті здолав "Динамо".

Завдяки перемозі в Кубку України донецький клуб виборов путівку до Ліги Європи на наступний сезон незалежно від того, на якій позиції команда фінішує в чемпіонаті.

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Розклад і результати матчів 29-го туру УПЛ

Субота, 17 травня

13:00 "Колос" – "Карпати"

13:00 "Кривбас" – "Оболонь"

13:00 "Зоря" – "Полісся"

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Неділя, 18 травня

15:30 "Олександрія" – "Верес"

15:30 "Інгулець" – "Шахтар"

15:30 "Чорноморець" – "Динамо"

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15:30 ЛНЗ – "Ворскла"

15:30 "Лівий Берег" – "Рух"

За два тури до кінця таблицю УПЛ очолює "Динамо" (68 очок). На другому місці йде "Олександрія" (63 бали). Третю позицію посідає "Шахтар" (58 пунктів).

За останню четверту путівку до єврокубків боротьбу ведуть "Карпати" (46 очок), "Полісся" (44 бали) і "Кривбас" (43 пункти).

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У зоні прямого вильоту з УПЛ перебувають дві найгірші команди – "Лівий Берег" (23 очки) та "Чорноморець" (21 бал), перехідних матчів за збереження прописки в елітному дивізіоні – "Ворскла" (25 пунктів) та "Інгулець" (23 очки).

Таблиця УПЛ після 28-го туру

Таблиця УПЛ після 28-го туру / © flashscore.ua

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