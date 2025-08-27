- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 1 хв
УПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків четвертого туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 29 до 31 серпня відбудуться матчі 4-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 29 серпня: "Полтава" позмагається із "Зорею", а "Кудрівка" зустрінеться з "Карпатами".
У суботу, 30 серпня, "Кривбас" прийме "Оболонь", "Колос" зійдеться з "Епіцентром", а "Металіст 1925" побореться з "Рухом".
Закінчиться тур у неділю, 31 серпня: ЛНЗ поміряється силами з "Вересом", "Динамо" прийматиме "Полісся", а "Шахтар" зіграє з "Олександрією".
Розклад і результати матчів 4-го туру УПЛ
П'ятниця, 29 серпня
15:30 "Полтава" – "Зоря"
18:00 "Кудрівка" – "Карпати"
Субота, 30 серпня
13:00 "Кривбас" – "Оболонь"
15:30 "Колос" – "Епіцентр"
18:00 "Металіст 1925" – "Рух"
Неділя, 31 серпня
13:00 ЛНЗ – "Верес"
15:30 "Динамо" – "Полісся"
18:00 "Шахтар" – "Олександрія"
Таблиця УПЛ після 3-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV.
Раніше повідомлялося, що визначилися всі учасники 1/16 фіналу Кубка України з футболу.