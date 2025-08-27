УПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

"Динамо" – "Полісся" / © ФК Динамо Київ

Від 29 до 31 серпня відбудуться матчі 4-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 29 серпня: "Полтава" позмагається із "Зорею", а "Кудрівка" зустрінеться з "Карпатами".

У суботу, 30 серпня, "Кривбас" прийме "Оболонь", "Колос" зійдеться з "Епіцентром", а "Металіст 1925" побореться з "Рухом".

Закінчиться тур у неділю, 31 серпня: ЛНЗ поміряється силами з "Вересом", "Динамо" прийматиме "Полісся", а "Шахтар" зіграє з "Олександрією".

Розклад і результати матчів 4-го туру УПЛ

П'ятниця, 29 серпня

15:30 "Полтава" – "Зоря"

18:00 "Кудрівка" – "Карпати"

Субота, 30 серпня

13:00 "Кривбас" – "Оболонь"

15:30 "Колос" – "Епіцентр"

18:00 "Металіст 1925" – "Рух"

Неділя, 31 серпня

13:00 ЛНЗ – "Верес"

15:30 "Динамо" – "Полісся"

18:00 "Шахтар" – "Олександрія"

Таблиця УПЛ після 3-го туру

Таблиця УПЛ після 3-го туру / © flashscore.ua

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV

