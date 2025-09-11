- Дата публікації
УПЛ: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків п'ятого туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 12 до 14 вересня відбудуться матчі 5-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26
Він розпочнеться у п'ятницю, 12 вересня: "Олександрія" прийме ЛНЗ, а "Верес" позмагається з "Кудрівкою".
У суботу, 13 вересня, "Рух" зустрінеться з "Епіцентром", "Динамо" в столичному дербі завітає у гості до "Оболоні", а "Шахтар" протистоятиме "Металісту 1925".
Закінчиться тур у неділю, 14 вересня: "Кривбас" прийматиме "Полісся", "Зоря" побореться з "Колосом", а "Карпати" поміряються силами з "Полтавою".
Розклад і результати матчів 5-го туру УПЛ
П'ятниця, 12 вересня
15:30 "Олександрія" – ЛНЗ
18:00 "Верес" – "Кудрівка"
Субота, 13 вересня
13:00 "Рух" – "Епіцентр"
15:30 "Оболонь" – "Динамо"
18:00 "Металіст 1925" – "Шахтар"
Неділя, 14 вересня
13:00 "Кривбас" – "Полісся"
15:30 "Зоря" – "Колос"
18:00 "Карпати" – "Полтава"
Таблиця УПЛ після 4-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
