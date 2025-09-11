ТСН у соціальних мережах

УПЛ: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків п'ятого туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Максим Приходько
"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Від 12 до 14 вересня відбудуться матчі 5-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26

Він розпочнеться у п'ятницю, 12 вересня: "Олександрія" прийме ЛНЗ, а "Верес" позмагається з "Кудрівкою".

У суботу, 13 вересня, "Рух" зустрінеться з "Епіцентром", "Динамо" в столичному дербі завітає у гості до "Оболоні", а "Шахтар" протистоятиме "Металісту 1925".

Закінчиться тур у неділю, 14 вересня: "Кривбас" прийматиме "Полісся", "Зоря" побореться з "Колосом", а "Карпати" поміряються силами з "Полтавою".

Розклад і результати матчів 5-го туру УПЛ

П'ятниця, 12 вересня

15:30 "Олександрія" – ЛНЗ

18:00 "Верес" – "Кудрівка"

Субота, 13 вересня

13:00 "Рух" – "Епіцентр"

15:30 "Оболонь" – "Динамо"

18:00 "Металіст 1925" – "Шахтар"

Неділя, 14 вересня

13:00 "Кривбас" – "Полісся"

15:30 "Зоря" – "Колос"

18:00 "Карпати" – "Полтава"

Таблиця УПЛ після 4-го туру

Таблиця УПЛ після 4-го туру / © flashscore.ua

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що визначено дати та час матчів 1/16 фіналу Кубка України з футболу.

