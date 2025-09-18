УПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

"Динамо" – "Олександрія" / © ФК Динамо Київ

Реклама

Від 20 до 22 вересня відбудуться матчі 6-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у суботу, 20 вересня: "Колос" прийме "Верес", а "Полісся" зустрінеться з "Кудрівкою".

У неділю, 21 вересня, "Полтава" позмагається з "Металістом 1925", ЛНЗ поміряється силами з "Рухом", а "Кривбас" зіграє з "Епіцентром".

Реклама

Закінчиться тур у понеділок, 22 вересня: "Оболонь" прийматиме "Карпати", "Динамо" зійдеться з "Олександрією", а "Шахтар" протистоятиме "Зорі".

Розклад і результати матчів 6-го туру УПЛ

Субота, 20 вересня

15:30 "Колос" – "Верес"

18:00 "Полісся" – "Кудрівка"

Реклама

Неділя, 21 вересня

13:00 "Полтава" – "Металіст 1925"

15:30 ЛНЗ – "Рух"

18:00 "Епіцентр" – "Кривбас"

Реклама

Понеділок, 22 вересня

13:00 "Оболонь" – "Карпати"

15:30 "Динамо" – "Олександрія"

18:00 "Шахтар" – "Зоря"

Реклама

Таблиця УПЛ після 5-го туру

Таблиця УПЛ після 5-го туру / © flashscore.ua

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше ми розповідали, хто вже вийшов до 1/8 фіналу Кубка України з футболу.