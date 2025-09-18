ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

УПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків шостого туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Олександрія"

"Динамо" – "Олександрія" / © ФК Динамо Київ

Від 20 до 22 вересня відбудуться матчі 6-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у суботу, 20 вересня: "Колос" прийме "Верес", а "Полісся" зустрінеться з "Кудрівкою".

У неділю, 21 вересня, "Полтава" позмагається з "Металістом 1925", ЛНЗ поміряється силами з "Рухом", а "Кривбас" зіграє з "Епіцентром".

Закінчиться тур у понеділок, 22 вересня: "Оболонь" прийматиме "Карпати", "Динамо" зійдеться з "Олександрією", а "Шахтар" протистоятиме "Зорі".

Розклад і результати матчів 6-го туру УПЛ

Субота, 20 вересня

15:30 "Колос" – "Верес"

18:00 "Полісся" – "Кудрівка"

Неділя, 21 вересня

13:00 "Полтава" – "Металіст 1925"

15:30 ЛНЗ – "Рух"

18:00 "Епіцентр" – "Кривбас"

Понеділок, 22 вересня

13:00 "Оболонь" – "Карпати"

15:30 "Динамо" – "Олександрія"

18:00 "Шахтар" – "Зоря"

Таблиця УПЛ після 5-го туру

Таблиця УПЛ після 5-го туру / © flashscore.ua

Таблиця УПЛ після 5-го туру / © flashscore.ua

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше ми розповідали, хто вже вийшов до 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie