УПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків шостого туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 20 до 22 вересня відбудуться матчі 6-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у суботу, 20 вересня: "Колос" прийме "Верес", а "Полісся" зустрінеться з "Кудрівкою".
У неділю, 21 вересня, "Полтава" позмагається з "Металістом 1925", ЛНЗ поміряється силами з "Рухом", а "Кривбас" зіграє з "Епіцентром".
Закінчиться тур у понеділок, 22 вересня: "Оболонь" прийматиме "Карпати", "Динамо" зійдеться з "Олександрією", а "Шахтар" протистоятиме "Зорі".
Розклад і результати матчів 6-го туру УПЛ
Субота, 20 вересня
15:30 "Колос" – "Верес"
18:00 "Полісся" – "Кудрівка"
Неділя, 21 вересня
13:00 "Полтава" – "Металіст 1925"
15:30 ЛНЗ – "Рух"
18:00 "Епіцентр" – "Кривбас"
Понеділок, 22 вересня
13:00 "Оболонь" – "Карпати"
15:30 "Динамо" – "Олександрія"
18:00 "Шахтар" – "Зоря"
Таблиця УПЛ після 5-го туру
