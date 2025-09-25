ТСН у соціальних мережах

УПЛ: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків сьомого туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Карпати" – "Динамо"

"Карпати" – "Динамо" / © ФК Карпати

Від 26 до 29 вересня відбудуться матчі 7-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 26 вересня: "Кудрівка" позмагається з "Епіцентром".

У суботу, 27 вересня: "Олександрія" прийме "Полтаву", "Зоря" зіграє проти "Оболоні", а "Динамо" завітає у гості до "Карпат".

У неділю, 28 вересня, ЛНЗ побореться з "Кривбасом", "Колос" зустрінеться з "Металістом 1925", а "Шахтар" поміряється силами з "Рухом".

Закінчиться тур у понеділок, 29 вересня, коли "Верес" прийматиме "Полісся".

Розклад і результати матчів 7-го туру УПЛ

П'ятниця, 26 вересня

18:00 "Кудрівка" – "Епіцентр"

Субота, 27 вересня

13:00 "Олександрія" – "Полтава"

15:30 "Зоря" – "Оболонь"

18:00 "Карпати" – "Динамо"

Неділя, 28 вересня

13:00 ЛНЗ – "Кривбас"

15:30 "Металіст 1925" – "Колос"

18:00 "Рух" – "Шахтар"

Понеділок, 29 вересня

18:00 "Верес" – "Полісся"

Таблиця УПЛ після 6-го туру

Таблиця УПЛ після 6-го туру / © flashscore.ua

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше ми розповідали, що визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

