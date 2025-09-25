- Дата публікації
УПЛ: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків сьомого туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 26 до 29 вересня відбудуться матчі 7-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 26 вересня: "Кудрівка" позмагається з "Епіцентром".
У суботу, 27 вересня: "Олександрія" прийме "Полтаву", "Зоря" зіграє проти "Оболоні", а "Динамо" завітає у гості до "Карпат".
У неділю, 28 вересня, ЛНЗ побореться з "Кривбасом", "Колос" зустрінеться з "Металістом 1925", а "Шахтар" поміряється силами з "Рухом".
Закінчиться тур у понеділок, 29 вересня, коли "Верес" прийматиме "Полісся".
Розклад і результати матчів 7-го туру УПЛ
П'ятниця, 26 вересня
18:00 "Кудрівка" – "Епіцентр"
Субота, 27 вересня
13:00 "Олександрія" – "Полтава"
15:30 "Зоря" – "Оболонь"
18:00 "Карпати" – "Динамо"
Неділя, 28 вересня
13:00 ЛНЗ – "Кривбас"
15:30 "Металіст 1925" – "Колос"
18:00 "Рух" – "Шахтар"
Понеділок, 29 вересня
18:00 "Верес" – "Полісся"
Таблиця УПЛ після 6-го туру
Раніше ми розповідали, що визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубка України з футболу.