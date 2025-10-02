ТСН у соціальних мережах

Проспорт
40
1 хв

УПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків восьмого туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Від 3 до 5 жовтня відбудуться матчі 8-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 3 жовтня: "Колос" прийме "Рух", а "Зоря" зустрінеться з "Епіцентром".

У суботу, 4 жовтня, "Олександрія" позмагається з "Карпатами", "Оболонь" зіграє з "Вересом", а "Полісся" прийматиме "Полтаву".

Закінчиться тур у неділю, 5 жовтня: "Кривбас" поміряється силами з "Кудрівкою", "Динамо" прийме "Металіст 1925", а "Шахтар" протистоятиме ЛНЗ.

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Металіст 1925".

Розклад і результати матчів 8-го туру УПЛ

П'ятниця, 3 жовтня

15:30 "Колос" – "Рух"

18:00 "Епіцентр" – "Зоря"

Субота, 4 жовтня

13:00 "Олександрія" – "Карпати"

15:30 "Оболонь" – "Верес"

18:00 "Полісся" – "Полтава"

Неділя, 5 жовтня

13:00 "Кривбас" – "Кудрівка"

15:30 "Динамо" – "Металіст 1925"

18:00 "Шахтар" – ЛНЗ

Таблиця УПЛ після 7-го туру

Таблиця УПЛ після 7-го туру / © flashscore.ua

Таблиця УПЛ після 7-го туру / © flashscore.ua

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

