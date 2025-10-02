- Дата публікації
УПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків восьмого туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 3 до 5 жовтня відбудуться матчі 8-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 3 жовтня: "Колос" прийме "Рух", а "Зоря" зустрінеться з "Епіцентром".
У суботу, 4 жовтня, "Олександрія" позмагається з "Карпатами", "Оболонь" зіграє з "Вересом", а "Полісся" прийматиме "Полтаву".
Закінчиться тур у неділю, 5 жовтня: "Кривбас" поміряється силами з "Кудрівкою", "Динамо" прийме "Металіст 1925", а "Шахтар" протистоятиме ЛНЗ.
На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Металіст 1925".
Розклад і результати матчів 8-го туру УПЛ
П'ятниця, 3 жовтня
15:30 "Колос" – "Рух"
18:00 "Епіцентр" – "Зоря"
Субота, 4 жовтня
13:00 "Олександрія" – "Карпати"
15:30 "Оболонь" – "Верес"
18:00 "Полісся" – "Полтава"
Неділя, 5 жовтня
13:00 "Кривбас" – "Кудрівка"
15:30 "Динамо" – "Металіст 1925"
18:00 "Шахтар" – ЛНЗ
Таблиця УПЛ після 7-го туру
