УПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

"Полісся" – "Шахтар"

Від 17 до 20 жовтня відбудуться матчі 9-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 17 жовтня: "Полтава" зіграє проти "Оболоні".

У суботу, 18 жовтня, "Рух" прийме "Кривбас", "Динамо" позмагається із "Зорею", а "Шахтар" зустрінеться з "Поліссям".

У неділю, 19 жовтня, "Колос" протистоятиме ЛНЗ, "Олександрія" побореться з "Вересом", а "Карпати" приймуть "Епіцентр".

Закінчиться тур у понеділок, 20 жовтня: "Металіст 1925" поміряється силами з "Кудрівкою".

Розклад і результати матчів 9-го туру УПЛ

П'ятниця, 17 жовтня

15:30 "Полтава" – "Оболонь"

Субота, 18 жовтня

13:00 "Рух" – "Кривбас"

15:30 "Зоря" – "Динамо"

18:00 "Полісся" – "Шахтар"

Неділя, 19 жовтня

13:00 ЛНЗ – "Колос"

15:30 "Верес" – "Олександрія"

18:00 "Карпати" – "Епіцентр"

Понеділок, 20 жовтня

18:00 "Кудрівка" – "Металіст 1925"

Таблиця УПЛ після 8-го туру

Таблиця УПЛ після 8-го туру

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

