- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 70
- Час на прочитання
- 1 хв
УПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків дев'ятого туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 17 до 20 жовтня відбудуться матчі 9-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 17 жовтня: "Полтава" зіграє проти "Оболоні".
У суботу, 18 жовтня, "Рух" прийме "Кривбас", "Динамо" позмагається із "Зорею", а "Шахтар" зустрінеться з "Поліссям".
У неділю, 19 жовтня, "Колос" протистоятиме ЛНЗ, "Олександрія" побореться з "Вересом", а "Карпати" приймуть "Епіцентр".
Закінчиться тур у понеділок, 20 жовтня: "Металіст 1925" поміряється силами з "Кудрівкою".
Розклад і результати матчів 9-го туру УПЛ
П'ятниця, 17 жовтня
15:30 "Полтава" – "Оболонь"
Субота, 18 жовтня
13:00 "Рух" – "Кривбас"
15:30 "Зоря" – "Динамо"
18:00 "Полісся" – "Шахтар"
Неділя, 19 жовтня
13:00 ЛНЗ – "Колос"
15:30 "Верес" – "Олександрія"
18:00 "Карпати" – "Епіцентр"
Понеділок, 20 жовтня
18:00 "Кудрівка" – "Металіст 1925"
Таблиця УПЛ після 8-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України увійшов до символічної команди тижня відбору ЧС-2026.