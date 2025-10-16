ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

УПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків дев'ятого туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полісся" – "Шахтар"

"Полісся" – "Шахтар" / © ФК Полісся

Від 17 до 20 жовтня відбудуться матчі 9-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 17 жовтня: "Полтава" зіграє проти "Оболоні".

У суботу, 18 жовтня, "Рух" прийме "Кривбас", "Динамо" позмагається із "Зорею", а "Шахтар" зустрінеться з "Поліссям".

У неділю, 19 жовтня, "Колос" протистоятиме ЛНЗ, "Олександрія" побореться з "Вересом", а "Карпати" приймуть "Епіцентр".

Закінчиться тур у понеділок, 20 жовтня: "Металіст 1925" поміряється силами з "Кудрівкою".

Розклад і результати матчів 9-го туру УПЛ

П'ятниця, 17 жовтня

15:30 "Полтава" – "Оболонь"

Субота, 18 жовтня

13:00 "Рух" – "Кривбас"

15:30 "Зоря" – "Динамо"

18:00 "Полісся" – "Шахтар"

Неділя, 19 жовтня

13:00 ЛНЗ – "Колос"

15:30 "Верес" – "Олександрія"

18:00 "Карпати" – "Епіцентр"

Понеділок, 20 жовтня

18:00 "Кудрівка" – "Металіст 1925"

Таблиця УПЛ після 8-го туру

Таблиця УПЛ після 8-го туру / © flashscore.ua

Таблиця УПЛ після 8-го туру / © flashscore.ua

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України увійшов до символічної команди тижня відбору ЧС-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie