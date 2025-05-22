УПЛ: розклад і результати матчів останнього туру чемпіонату України, турнірна таблиця

"Кривбас" – "Полісся" / © ФК Кривбас

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23-25 травня відбудуться матчі останнього, 30-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю, коли очні поєдинки проведуть клуби, які борються за виживання: "Оболонь" прийме "Лівий Берег", а "Інгулець" зустрінеться з "Ворсклою".

У суботу "Олександія", яка минулого туру здобула історичне "срібло" УПЛ, завітає у гості до "Чорноморця", що втратив шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні.

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Того ж дня бронзовий призер "Шахтар", який вперше за 29 років фінішує нижче другого місця в УПЛ, позмагається з "Рухом".

А "Динамо" у статусі новоспеченого чемпіона України прийматиме "Колос".

Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Колос" буде доступна на нашому сайті.

Завершиться тур у неділю. Цього дня стане відомо, хто отримає останню путівку до єврокубків від України на наступний сезон – "Полісся", "Карпати" чи "Кривбас".

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У заключний день чемпіонату "Верес" протистоятиме ЛНЗ, "Карпати" поборються із "Зорею", а "Полісся" зійдеться з "Кривбасом".

Розклад і результати матчів 30-го туру УПЛ

П'ятниця, 23 травня

15:30 "Оболонь" – "Лівий Берег"

15:30 "Інгулець" – "Ворскла"

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Субота, 24 травня

13:00 "Чорноморець" – "Олександрія"

15:30 "Рух" – "Шахтар"

18:00 "Динамо" – "Колос"

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Неділя, 25 травня

15:30 "Верес" – ЛНЗ

18:00 "Карпати" – "Зоря"

18:00 "Полісся" – "Кривбас"

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За тур до кінця таблицю УПЛ очолює "Динамо" (69 очок), яке достроково стало чемпіоном. "Срібло" забезпечила собі "Олександрія" (66 балів). "Бронзу" взяв "Шахтар" (61 пункт).

За останню четверту путівку до єврокубків боротьбу ведуть "Полісся" (47 балів), "Карпати" (46 очок) і "Кривбас" (46 пунктів).

Шанси залишитися в УПЛ втратив "Чорноморець" (22 бали). У зоні прямого вильоту також перебуває "Інгулець" (23 очки), перехідних матчів за збереження прописки в елітному дивізіоні – "Ворскла" (26 пунктів) та "Лівий Берег" (26 очок).

Таблиця УПЛ після 29-го туру

Таблиця УПЛ після 29-го туру / © flashscore.ua

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