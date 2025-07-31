УПЛ: розклад матчів 1-го туру чемпіонату України з футболу

"Верес" – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

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У п'ятницю, 1 серпня, розпочнеться новий сезон української Прем’єр-ліги (УПЛ).

У матчі-відкритті зустрінуться "Колос" і "Кривбас". Також цього дня "Рух" прийме новачка елітного дивізіону "Полтаву".

У суботу, 2 серпня, чинний чемпіон "Динамо" завітає у гості до "Вереса", а "Зоря" протистоятиме ЛНЗ.

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У неділю, 3 серпня, срібний призер минулого сезону "Олександрія" позмагається з "Кудрівкою", яка дебютує в УПЛ. "Шахтар" зійдеться з ще одним новачком еліти "Епіцентром". А "Карпати" прийматимуть "Полісся".

Закінчиться стартовий тур УПЛ у понеділок, 4 серпня, коли "Металіст 1925" у першому матчі після повернення до еліти зіграє проти "Оболоні".

Розклад матчів 1-го туру УПЛ

П'ятниця, 1 серпня

15:30 "Колос" – "Кривбас"

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18:00 "Рух" – "Полтава"

Субота, 2 серпня

15:30 "Верес" – "Динамо"

18:00 "Зоря" – ЛНЗ

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Неділя, 3 серпня

13:00 "Кудрівка" – "Олександрія"

15:30 "Епіцентр" – "Шахтар"

18:00 "Карпати" – "Полісся"

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Понеділок, 4 серпня

18:00 "Металіст 1925" – "Оболонь"

Усі матчі УПЛ транслюватимуться в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що клуби УПЛ відмовилися від проведення традиційного матчу-відкриття сезону – Суперкубка України.

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