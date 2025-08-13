- Дата публікації
УПЛ: розклад матчів 3-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар усіх поєдинків третього туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 15 до 18 серпня відбудуться матчі 3-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 15 серпня: "Рух" прийматиме "Оболонь".
У суботу, 16 серпня, "Олександрія" прийме "Металіст 1925", "Колос" зіграє з "Карпатами", а чинний чемпіон "Динамо" зійдеться з дебютантом елітного дивізіону "Епіцентром".
У неділю, 17 серпня, "Кудрівка" та "Полтава" зустрінуться в матчі новачків УПЛ. Також цього дня "Шахтар" позмагається з "Вересом", а "Полісся" протистоятиме ЛНЗ.
Закінчиться тур у понеділок, 18 серпня: сильнішого визначатимуть "Зоря" і "Кривбас".
Розклад матчів 3-го туру УПЛ
П'ятниця, 15 серпня
18:00 "Рух" – "Оболонь"
Субота, 16 серпня
13:00 "Олександрія" – "Металіст 1925"
15:30 "Колос" – "Карпати"
18:00 "Епіцентр" – "Динамо"
Неділя, 17 серпня
13:00 "Кудрівка" – "Полтава"
15:30 "Верес" – "Шахтар"
18:00 "Полісся" – ЛНЗ
Понеділок, 18 серпня
18:00 "Зоря" – "Кривбас"
Таблиця УПЛ після 2-го туру
