Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
1 хв

УПЛ: розклад матчів 3-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Дивіться календар усіх поєдинків третього туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Від 15 до 18 серпня відбудуться матчі 3-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 15 серпня: "Рух" прийматиме "Оболонь".

У суботу, 16 серпня, "Олександрія" прийме "Металіст 1925", "Колос" зіграє з "Карпатами", а чинний чемпіон "Динамо" зійдеться з дебютантом елітного дивізіону "Епіцентром".

У неділю, 17 серпня, "Кудрівка" та "Полтава" зустрінуться в матчі новачків УПЛ. Також цього дня "Шахтар" позмагається з "Вересом", а "Полісся" протистоятиме ЛНЗ.

Закінчиться тур у понеділок, 18 серпня: сильнішого визначатимуть "Зоря" і "Кривбас".

Розклад матчів 3-го туру УПЛ

П'ятниця, 15 серпня

18:00 "Рух" – "Оболонь"

Субота, 16 серпня

13:00 "Олександрія" – "Металіст 1925"

15:30 "Колос" – "Карпати"

18:00 "Епіцентр" – "Динамо"

Неділя, 17 серпня

13:00 "Кудрівка" – "Полтава"

15:30 "Верес" – "Шахтар"

18:00 "Полісся" – ЛНЗ

Понеділок, 18 серпня

18:00 "Зоря" – "Кривбас"

Таблиця УПЛ після 2-го туру

Таблиця УПЛ після 2-го туру / © flashscore.ua

Таблиця УПЛ після 2-го туру / © flashscore.ua

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" вдруге програло кіпрському "Пафосу" та вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів.

