УПЛ: "Рух" не подужав "Минай", "Оболонь" із суперголом зіграла внічию проти "Металіста 1925" (відео)

Півзахисник "пивоварів" Руслан Черненко забив один з найкрасивіших голів сезону чемпіонату України.

У понеділок, 22 квітня, відбулися ще два матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). "Минай" поділив очки з "Рухом" ( 1:1 ), а "Металіст 1925" зіграв унічию проти "Оболоні" ( 1:1 ).

В першому поєдинку ігрового дня обидва голи було забито у другому таймі. На 68-й хвилині "Минай" відкрив рахунок зусиллями Сергія Петька.

Львів'яни відповіли на 77-й хвилині точним ударом Іллі Квасниці.

Після цього матчу "Рух" (41 очко) залишився на п'ятому місці в УПЛ. "Минай" (16 балів) замикає турнірну таблицю.

У наступному турі львівський клуб 27 квітня прийме "Верес". Того ж дня закарпатці вдома зустрінуться з "Чорноморцем".

Огляд матчу "Минай" – "Рух"

У другому поєдинку ігрового дня "Оболонь" забила у ворота "Металіста 1925" на 9-й хвилині – півзахисник "пивоварів" Руслан Черненко здалеку завдав розкішного удару в ближню "дев'ятку".

Проте харків'янам вдалося уникнути поразки. Гол Олексія Сидорова на 65-й хвилині приніс команді Віктора Скрипника нічию.

"Оболонь" (21 пункт) посідає 13-те місце в УПЛ – "пивовари" йдуть в зоні перехідних матчів за збереження прописки в елітному дивізіоні. "Металіст 1925" (19 балів) розташовується на передостанній 15-й позиції в зоні прямого вильоту.

У наступному турі "Оболонь" 28 квітня зустрінеться із "Зорею". Цього ж дня "Металіст 1925" поміряється силами з "Кривбасом".

Огляд матчу "Металіст 1925" – "Оболонь"

Буде додано незабаром.

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