Прем’єр-ліга та Асоціація футболу залякують Megogo та інших провайдерів та безпідставно тиснуть за безкоштовні трансляції ЧУ з футболу

Українські провайдери, які транслюють загальнонаціональні телеканали, почали отримувати листи з вимогою видалити футбольні матчі, інакше до них будуть застосовані штрафні санкції.
Йдеться про трансляцію матчів Чемпіонату України з футболу Української Премʼєр-ліги (УПЛ) 15-го сезону 2022/2023: «Зоря»-«Ворскла» (23.08), «Динамо» Київ-«Дніпро-1» (28.08) на телеканалі 2+2, а також «Металіст»-«Інгулець» (29.08) на телеканалі УНІАН. Листи підписані особисто виконавчим директором УПЛ Євгеном Диким за підтримки УАФ, яка очолюється Андрієм Павелко.
Це трансляції домашніх матчів тих футбольних клубів, які не підтримали створення так званого єдиного телепулу УПЛ у неправомірний спосіб та, відповідно, виступили проти трансляції матчів на платному телеканалі Setanta Sports. «Динамо» Київ, «Дніпро-1», «Металіст», «Зоря» та «Рух» заявили, що жодні права не були передані УПЛ, вони не погоджуються з результатами тендеру, який було проведено без врахування їхніх інтересів, та вважають його недоречним у воєнний час. Вказані клуби продовжують транслювати свої матчі на каналах 2+2 та УНІАН у відкритому безкоштовному доступі.
Таким чином, слідом за публічними заявами до телеканалів 2+2 та УНІАН, які здійснюють трансляції на підставі контрактів із клубами, розпочався тиск ще й на провайдерів, що дистрибютують зазначені канали. До речі, провайдери виступають лише ретрансляторами телеканалів і їхнього контенту та не несуть відповідальність за зміст телеканалів. Тому законність і обґрунтованість таких листів-погроз не має жодних правових підстав, є засобом тиску та залякування.
Бажано, щоб спочатку УАФ в особі Андрія Павелка та УПЛ в особі Євгена Дикого врегулювали всі спірні питання, що виникли з приводу трансляцій матчів цих клубів, всередині своїх структур, а потім виходили на медіаринок зі звинуваченнями, якщо на те будуть законні підстави. Все сходиться до того, що футбольні меценати пани Павелко та Дикий мають свої персональні інтереси у такому пулі та всіма законними та незаконними способами тиснуть на усіх задіяних на цьому ринку.
Нагадаємо, раніше спортивний журналіст Артем Франков прокоментував ситуацію з спробою УАФ і УПЛ силою організувати єдиний телевізійний пул для трансляції матчів чемпіонату України.
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