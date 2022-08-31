Прем’єр-ліга та Асоціація футболу залякують Megogo та інших провайдерів та безпідставно тиснуть за безкоштовні трансляції ЧУ з футболу

Йдеться про трансляцію матчів Чемпіонату України з футболу Української Премʼєр-ліги (УПЛ) 15-го сезону 2022/2023: «Зоря»-«Ворскла» (23.08), «Динамо» Київ-«Дніпро-1» (28.08) на телеканалі 2+2, а також «Металіст»-«Інгулець» (29.08) на телеканалі УНІАН. Листи підписані особисто виконавчим директором УПЛ Євгеном Диким за підтримки УАФ, яка очолюється Андрієм Павелко.

Також читайте Технічний спонсор збірної України припинив усі спонсорські контракти з російськими командами - УАФ

Це трансляції домашніх матчів тих футбольних клубів, які не підтримали створення так званого єдиного телепулу УПЛ у неправомірний спосіб та, відповідно, виступили проти трансляції матчів на платному телеканалі Setanta Sports. «Динамо» Київ, «Дніпро-1», «Металіст», «Зоря» та «Рух» заявили, що жодні права не були передані УПЛ, вони не погоджуються з результатами тендеру, який було проведено без врахування їхніх інтересів, та вважають його недоречним у воєнний час. Вказані клуби продовжують транслювати свої матчі на каналах 2+2 та УНІАН у відкритому безкоштовному доступі.

Таким чином, слідом за публічними заявами до телеканалів 2+2 та УНІАН, які здійснюють трансляції на підставі контрактів із клубами, розпочався тиск ще й на провайдерів, що дистрибютують зазначені канали. До речі, провайдери виступають лише ретрансляторами телеканалів і їхнього контенту та не несуть відповідальність за зміст телеканалів. Тому законність і обґрунтованість таких листів-погроз не має жодних правових підстав, є засобом тиску та залякування.

Бажано, щоб спочатку УАФ в особі Андрія Павелка та УПЛ в особі Євгена Дикого врегулювали всі спірні питання, що виникли з приводу трансляцій матчів цих клубів, всередині своїх структур, а потім виходили на медіаринок зі звинуваченнями, якщо на те будуть законні підстави. Все сходиться до того, що футбольні меценати пани Павелко та Дикий мають свої персональні інтереси у такому пулі та всіма законними та незаконними способами тиснуть на усіх задіяних на цьому ринку.

Нагадаємо, раніше спортивний журналіст Артем Франков прокоментував ситуацію з спробою УАФ і УПЛ силою організувати єдиний телевізійний пул для трансляції матчів чемпіонату України.

Читайте також: