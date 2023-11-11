УПЛ: "Ворскла" здолала "Оболонь", "Полісся" здійснило камбек і стало лідером чемпіонату

Відбулися ще два поєдинки 14-го туру чемпіонату України з футболу.

У матчах 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Ворскла" на виїзді обіграла "Оболонь" ( 0:1 ), а "Полісся" вдома перемогло "Металіст 1925" з рахунком 2:1 .

Полтавський клуб подужав "пивоварів" завдяки єдиному голу, який на 67-й хвилині з пенальті забив Руслан Степанюк.

Таким чином, "Ворскла" перервала свою безвиграшну серію в чемпіонаті України, яка налічувала п'ять матчів. Команда Віктора Скрипника з 18 очками піднялася на восьме місце. "Оболонь" (13 балів) посідає 12-ту позицію.

В іншому матчі ігрового дня "Полісся" пропустило першим від "Металіста 1925" – на 14-й хвилині за харків'ян відзначився Дмитро Юсов.

Проте команда Юрія Калитвинцева змогла переламати перебіг зустрічі. На 64-й хвилині рахунок зрівняв Дмитро Шастал, а потім на 83-й хвилині Василь Грицук точним ударом з пенальті приніс житомирському колективу перемогу.

Завдяки цьому успіху "Полісся" (29 очок) очолило турнірну таблицю УПЛ, обійшовши "Кривбас" і "Дніпро-1" (по 27 пунктів), які свої матчі 14-го туру проведуть у неділю, 12 листопада. "Металіст 1925" (15 балів) перебуває на десятій сходинці.

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