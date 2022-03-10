УПЛ закликала європейські чемпіонати припинити трансляцію матчів у Росії

Раніше співпрацювати з країною-агресоркою відмовилися АПЛ і французька Ліга 1.

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) звернулася до всіх учасників Асоціації європейських ліг із закликом припинити трансляцію матчів своїх чемпіонатів на території Російської Федерації.

Із таким проханням представники УПЛ виступили під час позапланової зустрічі Асоціації європейських ліг, яка відбулася 10 березня в режимі відео-конференції.

Також УПЛ закликала надати державі гуманітарну допомогу.

Всі учасники зустрічі, а це - близько 25-ти ліг, висловили максимальну підтримку та розглянули шляхи допомоги українському народу, який наразі протистоїть російським окупантам.

Раніше стало відомо, що контракти на трансляцію матчів у Росії розірвали англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) і французька Ліга 1.

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