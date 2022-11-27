УПЛ: "Зоря" на засніженому полі драматично втратила перемогу, "Колос" у більшості здолав аутсайдера

Попри втрату очок, луганці посунули "Динамо" з третього місця в турнірній таблиці.

У неділю, 27 листопада, в рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Зоря" розписала нічию з "Минаєм" (1:1), а "Колос" переміг "Львів" (0:1).

Луганцям і закарпатцям довелося грати в дуже непростих погодних умовах. На засніженому газоні "Зоря" змогла забити першою –Володимир Бражко відзначився на 61-й хвилині.

Однак втримати переможний результат команді Патріка ван Леувена не вдалося – на 90+1-й хвилині закарпатців врятував від поразки Єгор Твердохліб.

"Зоря" з 27 очками піднялася на третє місце в УПЛ, потіснивши київське "Динамо" (27) на четверту сходинку. "Минай" з 14 балами залишився на 11-й позиції.

Наступний матч луганці проведуть 1 грудня проти "Колоса". Закарпатці вже після зимової перерви зустрінуться зі "Львовом".

В іншому поєдинку дня "Колос" вирвав перемогу над "Львовом" завдяки голу Павла Оріховського з пенальті на 69-й хвилині.

Крім 11-метрового на свої ворота, захисник львів'ян Назарій Муравський отримав ще й пряму червону картку. Опинившись у меншості, "Львів" не знайшов сили, аби відігратися.

"Колос" з 19 очками вийшов на шосте місце в турнірній таблиці. "Львів" піде зимувувати на дні УПЛ з 9 заліковими пунктами.

В останьому матчі 2022 року ковалівці 1 грудня зіграють проти "Зорі". Львів'яни після зимової паузи прийматимуть "Минай".

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