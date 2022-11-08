УПЛ: "Зоря" сенсаційно програла аутсайдеру, харківське дербі з двома вилученнями не визначило сильнішого

У поєдинках 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Зоря" несподівано поступилася "Інгульцю" ( 1:0 ), а "Металіст" у харківському дербі розписав нічию з "Металістом 1925" (0:0).

Автором єдиного м'яча у складі петровців наприкінці першого тайму став Максим Марусич. Асистував йому 19-річний Артем Смоляков.

На початку другої половини зустрічі луганці мали хороший шанс, аби відігратися, але Назарій Русин не забив пенальті.

"Зоря" з 22 очками залишилася на третьому місці в УПЛ, не скориставшись шансом посунути "Шахтар" (23) із другої сходинки та наблизитися до лідера – "Дніпра-1" (28). "Інгулець" здобув першу перемогу в сезоні та з 7 балами піднявся на 13-ту позицію.

У наступному турі команда Патріка ван Леувена зіграє з "Шахтарем", а підопічні Сергія Лавриненка зустрінуться з "Металістом 1925". Матчі відбудуться 13 листопада.

У паралельному матчі 12-го туру УПЛ "Металіст" і "Металіст 1925" не потішили уболівальників голами, але боротьби на полі було вдосталь.

Обидві команди завершували поєдинок удесятьох: на 52-й хвилині пряме вилучення заробив захисник "Металіста 1925" Михайло Шершень, а вже в компенсований до другого тайму час червону картку отримав хавбек "Металіста" Андрій Ралюченко.

Додамо, що це було перше в історії дербі між цими клубами.

Після нічиєї "Металіст" з 15 очками посідає восьме місце в УПЛ. "Металіст 1925" має 11 балів у своєму активі та йде 11-м.

У наступному турі "Металіст" 14 листопада зіграє з "Кривбасом", а "Металіст 1925" днем раніше поміряється силами з "Інгульцем".

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