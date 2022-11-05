УПЛ: "Зоря" яскраво закамбечила проти "Металіста", "Олександрія" розбила "Колос" у матчі з трьома пенальті

У поєдинках 11-го туру української Прем'єр-ліги луганська "Зоря" драматично перемогла харківський "Металіст" ( 3:2 ), а "Олександрія" розгромила "Колос" із Ковалівки ( 4:1) .

Матч "Зоря" – "Металіст" відбувався на стадіоні імені Лобановського у Києві. У першому таймі команди голів не забивали, а ось після перерви влаштували феєрію.

Спочатку Євген Підлепенець на 58-й хвилині вивів харківську команду вперед, реалізувавши пенальті. На 72-й хвилині луганці зрівняли рахунок – відзначився В'ячеслав Чурко. "Металіст" швидко повернув собі перевагу – на 74-й хвилині точний удар заніс до свого активу Сергій Панасенко.

Проте в кінцівці зустрічі "Зоря" здійснила камбек. На 89-й хвилині Дмитро Мишньов дозволив луганській команді вдруге відігратися, а на третій компенсованій хвилині Євген Шахов забив переможний м'яч.

"Зоря" з 22 очками піднялася на друге місце в турнірній таблиці УПЛ. У "Металіста" залишається 14 балів і шоста сходинка.

У наступному турі луганці 8 листопада зіграють з "Інгульцем", а "Металіст" того ж дня зустрінеться в дербі з "Металістом 1925".

У паралельному матчі 11-го туру УПЛ "Олександрія" на домашньому стадіоні "Ніка" впевнено розібралася з "Колосом" – 4:1.

На 8-й хвилині господарів вивів уперед Сергій Рибалка. Ковалівський клуб відповів після перерви – Павло Оріховський реалізував пенальті.

Проте далі олександрійці тричі вразили ворота суперника. На 61-й і 69-й хвилинах по голу з пенальті забили Максим Третяков і Рибалка, який оформив у цьому матчі дубль. А на 73-й хвилині свій другий гол уже з гри забив Третяков.

"Олександрія" з 20 очками залишилася на четвертій позиції в УПЛ. "Колос" з 15 балами перебуває на п'ятій сходинці.

У наступному турі підопічні Юрія Гури 10 листопада зіграють з "Динамо", а ковалівці днем раніше поміряються силами з "Дніпром-1".

Читайте також:

"Ворскла" у "кривавій" битві здобула перемогу в УПЛ

Футбол "поза політикою": ФІФА зробила цинічну заяву напередодні ЧС-2022

"Fuck war": футболістка збірної Росії вкотре обматюкала Путіна, процитувавши антивоєнний вірш