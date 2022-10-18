УПЛ: "Зоря" знищила "Чорноморець", "Олександрія" в матчі з двома вилученнями обіграла "Кривбас"

У матчах 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) луганська "Зоря" розгромила "Чорноморець" ( 0:4 ), а "Олександрія" здобула перемогу над "Кривбасом" ( 2:0 ).

Поєдинок "Чорноморець" - "Зоря" відбувся на стадіоні "Колос" у Ковалівці. Ще в першому таймі луганці тричі вразили ворота "моряків" - це зробили Сергій Булеца, Ігор Кирюханцев та Назарій Русин.

На 86-й хвилині остаточний рахунок у матчі встановив Євген Шахов.

"Зоря" з 13 очками піднялася на четверте місце в таблиці УПЛ. "Чорноморець" залишився на останній сходинці з 2 балами у своєму активі.

У наступному турі луганський клуб 23 жовтня зіграє проти "Вереса", одесити наступного дня зустрінуться з "Колосом".

Гра "Олександрія" - "Кривбас" відбулася на олександрійському КСК "Ніка". На 7-й хвилині господарі вийшли вперед завдяки автоголу Дмитра Хомченовського.

На 61-й хвилині перевагу "Олександрії" зміцнив Максим Третяков. Завершували матч команди 10 на 10. На 74-й хвилині другу жовту картку отримав захисник господарів Максим Дячук, а на 81-й хвилині після двох "гірчичників" залишив поле форвард криворіжців Назар Волошин.

"Олександрія" з 13 очками вийшла на п'яту позицію в УПЛ. "Кривбас" перебуває на 15-му місці, маючи 3 бали у своїй скарбничці.

У наступному турі "жовто-чорні" 22 жовтня поміряються силами зі "Львовом", а підопічні Юрія Вернидуба 24 жовтня гратимуть проти "Інгульця".

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