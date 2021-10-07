Ураганний камбек: Франція приголомшила Бельгію та вийшла до фіналу Ліги націй

У вирішальному матчі турніру команда Дідьє Дешама позмагається за трофей з іспанцями.

Збірна Франції перемогла команду Бельгії в другому півфіналі Ліги націй УЄФА-2020/21. Поєдинок на арені "Ювентус Стедіум" у Турині завершився з рахунком 3:2 на користь підопічних Дідьє Дешама.

"Червоні дияволи" розпочали матч потужно. Уже на третій хвилині Кевін Де Брейне після невдалого виносу м'яча від французів з десяти метрів пробив по воротах Уго Льоріса, але голкіпер "триколірних" здійснив фантастичний сейв і перевів м'яч на кутовий.

На 37-й хвилині господарі таки досягли своєї мети. Яннік Карраско отримав м'яч на межі штрафного, змістився у центр і з-під захисника низом ідеально відправив м'яч у ближній кут. Льоріс момент удару не бачив і не встиг зреагувати та виручити свою команду.

Associated Press

На цьому бельгійці не вгамувалися і через три хвилини подвоїли перевагу в рахунку. Де Брейне знайшов пасом Ромелу Лукаку, а форвард "Челсі" зблизився з голкіпером і поцілив точно в ближню дев'ятку.

Associated Press

Проте в другому таймі шальки терезів похитнулися. Підопічні Дідьє Дешама зуміли закамбечити, забивши два голи за сім хвилин. Спочатку на 62-й хвилині скоротив відставання в рахунку Карім Бензема - нападник мадридського "Реала" отримав пас від Кіліана Мбаппе, який перед цим продемонстрував чудовий дриблінг, та відправив м'яч у дальній кут воріт Куртуа.

Associated Press

А на 69-й хвилині рахунок став рівним. Юрі Тілеманс у власному штрафному ззаду вдарив Антуана Грізманна по гомілкостопу - арбітр призначив пенальті у ворота Бельгії. Із 11-метрової позначки Мбаппе забив ударом у "дев'ятку". Куртуа вгадав напрямок удару, але шансів врятувати у нього взагалі не було.

Associated Press

Розв'язка напруженої дуелі також вийшла неймовірно спекотною. За три хвилини до кінця основного часу зустрічі Лукаку вразив ворота Льоріса після передачі Карраско. Але арбітр скасував гол через офсайд.

Associated Press

Відповідь французів послідувала моментально. На 90-й хвилині Погба ударом зі штрафного влучив у хрестовину. "Триколірні" не опустили рук після цього та не стали чекати до овертаймів.

Захисник "Мілана" Тео Ернандес підхопив м'яч, який вилетів із штрафного майданчика, та блискуче пробив під праву стійку - 3:2! Неймовірний камбек у виконанні чинних чемпіонів світу.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

У фіналі французи зіграють проти збірної Іспанії . Команда Луїса Енріке в першому півфіналі перемогла Італію з рахунком 2:1 .

. Команда Луїса Енріке в першому півфіналі з рахунком . Фінальний матч турніру відбудеться 10 жовтня о 21:45. У цей же день о 16:00 невдахи півфіналів позмагаються в поєдинку за третє місце.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання