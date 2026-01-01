ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
307
Час на прочитання
1 хв

Уряд африканської країни розпустив футбольну збірну після провалу на КАН-2025

Діяльність збірної Габону призупинено після вильоту з Кубка Африки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна Габону з футболу

Збірна Габону з футболу / © Associated Press

Уряд Габону на невизначений термін призупинив діяльність футбольної збірної після її вильоту з Кубка африканських націй-2025.

Про це повідомляється на сторінці Міністертсва молоді та спорту Габону в Facebook

Також було звільнено головного тренера команди П'єра-Франсуа Обамеянга разом із тренерським штабом, а зіркового форварда П'єра-Емеріка Обамеянга та капітана Брюно Екюеле-Манга відсторонено від виступів за збірну.

На КАН-2025 збірна Габону програла всі три матчі групового етапу – Камеруну (0:1), Мозамбіку (2:3) та Кот-д'Івуару (2:3), з нулем очок посівши останнє місце в групі F та не зумівши вийти до плейоф.

Кубок африканських націй-2025 відбувається у Марокко за участю 24 національних збірних, які було розподілено на шість груп. До плейоф вийшли по дві найкращі команди з кожного квартету та чотири з шести володарів третіх місць.

Фінал турніру відбудеться 18 січня 2026 року в Рабаті.

Чинним володарем трофею є збірна Кот-д'Івуару, яка у фіналі попереднього розіграшу Кубка африканських націй здолала Нігерію з рахунком 2:1.

Рекордсменом за перемогами на Кубку Африки є збірна Єгипету, яка вигравала цей турнір сім разів (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

