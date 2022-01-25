"Уривок із дитинства": Ломаченко показав майстерність у хокеї на відкритому повітрі (фото)

Наразі Василь перебуває в пошуках наступного опонента.
Ексчемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко вирішив вкотре випробувати свої сили в хокеї.
Так, 33-річний український боксер на своїй сторінці в Instagram виклав серію світлин, де він на ковзанах та з ключкою катається на льоду. Прихильники Василя з захопленням відреагували в коментарях на його хоббі, закликавши спробувати сили в найсильнішій лізі світу - НХЛ.
"І тут був спійманий уривок із дитинства", - підписав фото Ломаченко, згадавши захоплення.
- Нещодавно Ломаченко в своєму останньому наразі бою переміг Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Українець завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO;
- Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки;
- Українець хоче провести свій свій наступний поєдинок провести проти абсолютного чемпіона світу австралійця Джорджа Камбососа.