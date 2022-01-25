"Уривок із дитинства": Ломаченко показав майстерність у хокеї на відкритому повітрі (фото)

Наразі Василь перебуває в пошуках наступного опонента.

Ексчемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко вирішив вкотре випробувати свої сили в хокеї.

Так, 33-річний український боксер на своїй сторінці в Instagram виклав серію світлин, де він на ковзанах та з ключкою катається на льоду. Прихильники Василя з захопленням відреагували в коментарях на його хоббі, закликавши спробувати сили в найсильнішій лізі світу - НХЛ.

"І тут був спійманий уривок із дитинства", - підписав фото Ломаченко, згадавши захоплення.