Уругвай за шість хвилин розібрався з Ганою, але сенсаційно не пробився до плейоф ЧС-2022

Збірна Уругваю перемогла команду Гани в рамках 3-го туру групи H чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Ель-Джануб" в Ель-Вакрі закінчився з рахунком 0:2 .

Африканці могли виходити вперед на 21-й хвилині, але Андре Аю не реалізував пенальті.

Після цього знамените футбольне правило "не забиваєш ти – забивають тобі" спрацювало ідеально. Уругвайці двічі вразили ворота суперника упродовж шести хвилини.

На 26-й хвилині Джорджіан Де Арраскаета відкрив рахунок, а на 32-й подвоїв його після пасу від Луїса Суареса. Більше голів у цій зустрічі команди не забивали.

У паралельному матчі цього квартету Південна Корея сенсаційно здолала Португалію з рахунком 2:1 .

Отже, Португалія з 6 очками виграла групу та з першого місця вийшла до плейоф. Іншу путівку до 1/8 фіналу виборола Південна Корея (4 бали), яка обійшла Уругвай (4) за додатковими показниками. Тож уругвайці та Гана (3 очки) вилетіли з турніру.

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