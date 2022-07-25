Уругвайський футболіст потайки вночі покинув базу російського клубу та втік із РФ

Зазначимо, що цей інцидент відбувся в ніч проти 24 липня.

Як повідомляє "Матч ТВ", 29-річний уругваєць потайки покинув базу московського колективу та виїхав із Росії.

Цікаво, що "Динамо" не має жодного уявлення щодо місця перебування Варели, оскільки на дзвінки він не відповідає. Агент Оскар Бентанкур, своєю чергою, який представляє інтереси гравця, повідомив, що його клієнт не залишав московський клуб потайки.

"Динамо" Москва розглядає дії футболіста як порушення контрактних зобов'язань", - йдеться у заяві пресслужби клубу.

Найімовірніше, футболіст продовжить кар'єру у бразильському "Фламенго". Угода 29-річного захисника з "Динамо" діє до літа 2023 року. Раніше російський клуб намагався запропонувати Варелі новий контракт, аби зберегти захисника, проте переговори завершилися невдало.

Додамо, що Варела перейшов до московського "Динамо" з "Копенгагена" на правах оренди у жовтні 2020 року. Раніше уругвайський футболіст виступав за "Пеньяроль", франкфуртський "Айнтрахт", "Манчестер Юнайтед" та "Кастіллю". Влітку 2021 року московський клуб викупив права на футболіста.

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