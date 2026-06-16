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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Уругвай уникнув поразки від Саудівської Аравії на старті ЧС-2026

Підопічні Марсело Б'єлси пропустили першими, але зуміли вирвати нічию.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Саудівська Аравія — Уругвай

Саудівська Аравія — Уругвай / © Associated Press

Збірна Саудівської Аравії зіграла внічию з командою Уругваю в матчі першого туру групи H чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) завершився з рахунком 1:1.

Саудівська Аравія відкрила рахунок на 41-й хвилині — одноклубник Кріштіану Роналду, захисник "Аль-Насра" Абдулела Аль-Амрі, вдало зіграв на добиванні після того, як воротар уругвайців Фернандо Муслера відбив перед собою удар головою від Мохамеда Канно після подачі з кутового.

Саудівська Аравія — Уругвай / © Associated Press

Саудівська Аравія — Уругвай / © Associated Press

Підопічні Марсело Б'єлси намагалися відігратися і створили низку небезпечних моментів. На 60-й хвилині Мануель Угарте з-за меж штрафного майданчика пробив низом у дальню стійку.

На 80-й хвилині Уругвай таки зрівняв рахунок — голкіпер суперника Мохаммед Аль-Овайс парирував удар Федеріко Віньяса головою, але Максимільяно Араухо добив м'яч у ворота.

Саудівська Аравія — Уругвай / © Associated Press

Саудівська Аравія — Уругвай / © Associated Press

  • В іншому матчі стартового туру групи H збірна Іспанії сенсаційно не зуміла обіграти дебютанта Мундіалів — команду Кабо-Верде (0:0).

  • У другому турі Саудівська Аравія 21 червня зіграє з Іспанією, а Уругвай 22 червня протистоятиме Кабо-Верде.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
8
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