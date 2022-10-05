Уряд Іспанії підтримав включення України до спільної заявки на проведення ЧС-2030 з футболу

Речниця іспанського уряду Ізабель Родрігес прокоментувала можливість включення України до їхньої спільної з Португалією заявки на право проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року.

Іспанія підтвердила, що планує подати спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року разом з Україною та Португалією.

Про це повідомила речниця іспанського уряду Ізабель Родрігес.

"Звичайно, уряд підтримує включення України до нашої заявки, тому що це завжди добре, коли спорт поєднується з миром", - цитує речницю уряду Іспанії портал EFE.

Раніше британське видання The Times повідомило, що Україна планує подати спільну заявку з Іспанією та Португалією на проведення Чемпіонату світу-2030 з футболу. Цю ідею схвалив президент України Володимир Зеленський, а також уряди Іспанії та Португалії. У разі успіху Україна розраховує прийняти частину матчів групового етапу мундіалю.

Очікується, що головними конкурентами Іспанії, Португалії та України стануть Саудівська Аравія, Єгипет та Греція, які також планують подати спільну заявку на проведення ЧС-2030.

Додамо, що України одного разу в своїй історії вже приймала великий футбольний форум - 2012 року наша країна спільно з Польщею провела Чемпіонат Європи. Крім того, 2018 року в Києві відбувся фінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Росію не допустили до жеребкування Євро-2024, яке відбудеться в неділю, 9 жовтня. Майбутню континентальну першість від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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