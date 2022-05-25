Уряд Великої Британії офіційно дозволив путінському олігарху продати "Челсі"

Російський олігарх Роман Абрамович, власник футбольного клубу "Челсі", отримав дозвіл британського уряду продати клуб консорціуму американського бізнесмена Тодда Болі.

У вівторок, 24 травня, керівництво англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) дало дозвіл на продаж лондонського "Челсі" російським олігархом Романом Абрамовичем. Щоб угода могла здійснитися, сторони мали отримати згоду уряду Великої Британії.

Як повідомила міністр цифровізації, культури, ЗМІ та спорту Великої Британії Надін Дорріс, уряд вже видав ліцензію, що дає змогу продати футбольний клуб.

2/2 We are satisfied the proceeds of the sale will not benefit Roman Abramovich or other sanctioned individuals. I want to thank everyone, especially officials who’ve worked tirelessly to keep the club playing and enable this sale, protecting fans and the wider football community — Nadine Dorries (@NadineDorries) May 25, 2022

"Після запровадження санкцій проти Романа Абрамовича уряд старанно працював над тим, щоб "Челсі" міг продовжувати грати у футбол. Ми розуміли, що довгострокове майбутнє клубу може бути забезпечене лише приходом нового власника", - підкреслила вона.

В уряді задоволені, що кошти від продажу не підуть на користь російського олігарха або іншим особам, які потрапили під прийняті санкції.

"Після серйозної роботи ми задоволені, що весь прибуток від продажу клубу піде не Роману Абрамовичу або іншій особі, яка перебуває під санкціями. Ми займемося тим, щоб кошти від продажу клубу використовувалися для гуманітарних цілей в Україні та підтримки жертв війни", - зазначила Дорріс.

Новим власником "Челсі" стане американський консорціум на чолі з мільярдером Тоддом Болі.

Нагадаємо, що тріумфаторка континентальної першості з шахів Аліна Кашлінська та її колега Олександра Мальцевська, яка стала чемпіонкою світу серед юніорів, більше не виступатимуть за Росію.

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