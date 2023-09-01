US Open-2023: Світоліна на характері перемогла росіянку та вийшла до третього кола, Цуренко вилетіла

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до третього раунду основної сітки US Open-2023, а ось ще одна українська тенісистка Леся Цуренко не змогла цього зробити.

У другому колі турніру Великого шолома Світоліна здобула вольову перемогу над росіянкою Анастасією Павлюченковою, яка була допущена до змагань у нейтральному статусі.

28-річна уродженка Одеси програла перший сет з рахукнком 5:7, але подужала тенісистку з держави-терористки у двох наступних партіях – 6:4, 6:4.

Матч тривав 2 години 48 хвилин. За цей час Еліна 9 разів подала навиліт, припустилася 9 подвійних помилок та реалізувала 4 з 15 брейкпойнтів.

У наступному колі Світоліна зіграє з третьою ракеткою світу – американкою Джессікою Пегулою.

Своєю чергою, Цуренко у матчі другого раунду US Open поступилася "нейтральній" росіянці Катерині Александровій – 1:6, 3:6.

Поєдинок Лесі проти спортсменки з РФ тривав 59 хвилин. Українка жодного разу не подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та реалізувала 2 з 2 брейкпойнтів.

Нагадаємо, ще три українські тенісистки – Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Катерина Байндль – вилетіли на старті основної сітки US Open.

Основна сітка Відкритого чемпіонату США з тенісу триватиме до 10 вересня. Цьогоріч призовий фонд турніру становить рекордні 65 мільйонів доларів.

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