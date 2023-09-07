US Open-2023: визначилися всі півфіналісти чоловічого та жіночого турнірів

За підсумками матчів 1/4 фіналу US Open-2023 стали відомі всі півфіналісти турніру у жіночій та чоловічій сітці.

До 1/2 фіналу одиночного жіночого турніру вийшли Корі Гауфф (США), Кароліна Мухова (Чехія), Меддісон Кіз (США) та білоруска Аріна Соболенко, яка через повномасштабне вторгнення РФ до України виступає в нейтральному статусі.

Результати матчів 1/4 фіналу US Open-2023 (жінки)

Олена Остапенко (Латвія) – Корі Гауфф (США) – 0:6, 2:6

Сорана Кирстя (Румунія) – Кароліна Мухова (Чехія) – 0:6, 3:6

Маркета Вондроушова (Чехія) – Меддісон Кіз (США) – 1:6, 4:6

Чжен Ціньвень (Китай) – Аріна Соболенко – 1:6, 4:6

Пари 1/2 фіналу US Open-2023 (жінки)

Корі Гауфф (США) – Кароліна Мухова (Чехія)

Меддісон Кіз (США) – Аріна Соболенко

До півфіналу чоловічих одиночних змагань US Open-2023 пробилися Бен Шелтон (США), Карлос Алькарас (Іспанія), Новак Джокович (Сербія) та "нейтральний" Данило Медведєв з країни-терористки.

Результати матчів 1/4 фіналу US Open-2023 (чоловіки)

Френсіс Тіафо (США) – Бен Шелтон (США) – 2:6, 6:3, 7:7(7), 2:6

Карлос Алькарас (Іспанія) – Олександр Звєрєв (Німеччина) – 6:3, 6:2, 6:4

Данило Медведєв – Андрій Рубльов – 6:4, 6:3, 6:4

Тейлор Фріц (США) – Новак Джокович (Сербія) – 1:6, 4:6, 4:6

Пари 1/2 фіналу US Open-2023 (чоловіки)

Бен Шелтон (США) – Новак Джокович (Сербія)

Карлос Алькарас (Іспанія) – Данило Медведєв

Поєдинки 1/2 фіналу US Open-2023 у жінок і чоловіків відбудуться у п'ятницю, 8 вересня.

Основна сітка Відкритого чемпіонату США з тенісу триватиме до 10 вересня. Цьогоріч призовий фонд турніру становить рекордні 65 мільйонів доларів.

Нагадаємо, найкращий результат серед українських тенісистів на US Open-2023 показала Еліна Світоліна, яка дійшла до 1/16 фіналу, де програла третій ракетці світу Джессіці Пегулі (США).

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