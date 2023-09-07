US Open-2023: визначилися всі півфіналісти чоловічого та жіночого турнірів

Поєдинки 1/2 фіналу відбудуться 8 вересня.
За підсумками матчів 1/4 фіналу US Open-2023 стали відомі всі півфіналісти турніру у жіночій та чоловічій сітці.
До 1/2 фіналу одиночного жіночого турніру вийшли Корі Гауфф (США), Кароліна Мухова (Чехія), Меддісон Кіз (США) та білоруска Аріна Соболенко, яка через повномасштабне вторгнення РФ до України виступає в нейтральному статусі.
Результати матчів 1/4 фіналу US Open-2023 (жінки)
Олена Остапенко (Латвія) – Корі Гауфф (США) – 0:6, 2:6
Сорана Кирстя (Румунія) – Кароліна Мухова (Чехія) – 0:6, 3:6
Маркета Вондроушова (Чехія) – Меддісон Кіз (США) – 1:6, 4:6
Чжен Ціньвень (Китай) – Аріна Соболенко – 1:6, 4:6
Пари 1/2 фіналу US Open-2023 (жінки)
Корі Гауфф (США) – Кароліна Мухова (Чехія)
Меддісон Кіз (США) – Аріна Соболенко
До півфіналу чоловічих одиночних змагань US Open-2023 пробилися Бен Шелтон (США), Карлос Алькарас (Іспанія), Новак Джокович (Сербія) та "нейтральний" Данило Медведєв з країни-терористки.
Результати матчів 1/4 фіналу US Open-2023 (чоловіки)
Френсіс Тіафо (США) – Бен Шелтон (США) – 2:6, 6:3, 7:7(7), 2:6
Карлос Алькарас (Іспанія) – Олександр Звєрєв (Німеччина) – 6:3, 6:2, 6:4
Данило Медведєв – Андрій Рубльов – 6:4, 6:3, 6:4
Тейлор Фріц (США) – Новак Джокович (Сербія) – 1:6, 4:6, 4:6
Пари 1/2 фіналу US Open-2023 (чоловіки)
Бен Шелтон (США) – Новак Джокович (Сербія)
Карлос Алькарас (Іспанія) – Данило Медведєв
Поєдинки 1/2 фіналу US Open-2023 у жінок і чоловіків відбудуться у п'ятницю, 8 вересня.
Основна сітка Відкритого чемпіонату США з тенісу триватиме до 10 вересня. Цьогоріч призовий фонд турніру становить рекордні 65 мільйонів доларів.
Нагадаємо, найкращий результат серед українських тенісистів на US Open-2023 показала Еліна Світоліна, яка дійшла до 1/16 фіналу, де програла третій ракетці світу Джессіці Пегулі (США).
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