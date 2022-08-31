US Open: українки Калініна та Костюк синхронно пробилися до другого кола, Цуренко вилетіла від четвертої ракетки світу (відео)

Одразу дві українки з трьох, які вийшли на корти 30 серпня, подолали перший раунд Відкритого чемпіонату США.

Так, перша ракетка України Ангеліна Калініна (№47 WTA), яка зовсім нещодавно повернула собі це звання, на старті змагань несподівано пройшла американку Бернарду Перу (№45 WTA) - 6:4 , 6:4 .

Протягом цієї зустрічі, яка тривала годину за 34 хвилини, українка припустилася семи подвійних помилок та виграла чотири з семи брейк-поїнтів. Зазначимо, що це була четверта зустріч тенісисток, українка виграла втретє.

У наступному колі Калініна змагатиметься проти чешки Петри Квітової (№21 WTA). Ця гра відбудеться 1-го вересня.

Також до другого раунду US Open вийшла й іншка представниця України - Марта Костюк (№65 WTA). 20-річна тенісистка здолала в першому колі Майар Шериф (№63 WTA) із Єгипту - 7:6 , 6:4 .

Протягом поєдинку, який тривав півтори години, Костюк здійснила чотири ейси, припустилася шести подвійних помилок та виграла три з дев'яти "брейків".

До вашої уваги відеоогляд гри між Костюк та Шериф.

Раніше дівчата грали між собою один раз: на Roland Garros-2022 перемогла єгиптянка, і тепер Марта взяла переконливий реванш;

У наступному колі Костюк зіграє проти Вікторії Азаренко (№26 WTA).

Утім, не зуміла вийти до другого кола турніру Леся Цуренко (№87 WTA). Досвідченка українська тенісистка у напруженій боротьбі поступилася четвертій ракетці планети Паулі Бадосі (Іспанія) - 6:3 , 6:7 , 3:6 .

Протягом гри Цуренко двічі подавала "на виліт", припустилася семи подвійних помилок та виграла шість із 14 "брейків".

До вашої уваги відеоогляд поєдинку Цуренко - Бадоса.

Таким чином, у другому колі US Open зіграють три українки. Окрім Калініної та Костюк там також візьме участь і Дар'я Снігур, яка після подолання трьох опоненток у кваліфікації зуміла сенсаційно вибити сьому ракетку світу - Сімону Халеп.

Припинила свою участь на US Open українка Даяна Ястремська, яка в рамках першого раунду змагань поступилася американці Медісон Кіз - 6:7, 3:6. Раніше у кваліфікації US Open припинили свою участь українки - Катерина Байндль та Катаріна Завацька.

Додамо, що чинною переможницею US Open є японка Наомі Осака. Відкритий чемпіонат США триватиме від 29 серпня до 11 вересня 2022 року.