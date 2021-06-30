"Ущипни мене": дружина героя збірної України Довбика - про емоції чоловіка після гри зі шведами

"Ущипни мене": дружина героя збірної України Довбика - про емоції чоловіка після гри зі шведами

Кохана автора переможного голу "синьо-жовтих" в 1/8 фіналу Євро-2020 дала ексклюзивний коментар.

Дружина форварда "Дніпра-1" та збірної України Артема Довбика Юлія поділилася емоціями від перемоги підопічних Андрія Шевченка над Швецією (2:1) в матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020.

Артем наприкінці другого овертайму забив вирішальний м'яч у ворота скандинавів та приніс "синьо-жовтим" історичний вихід у чвертьфінал континентальної першості. Крім того, Довбик увійшов до історії Євро. 24-річний нападник став автором найпізнішого переможного голу на Чемпіонатах Європи, побивши рекорд легендарного француза Мішеля Платіні.

"Артем зателефонував мені, ми перекинулися декількома словами. Він сказав "Ущипни мене. Мені здається, що це сон. Я не вірю в те, що відбувається". Просто нереальний вечір вчора був для всієї України", - ексклюзивно розповіла Юлія в програмі "Твій день" на телеканалі 1+1.

Дружина Артема Довбика розповіла, якими були перші словами чоловіка після матчу

Зазначимо, що одразу після переможного поєдинку Довбик висловився про свій вирішальний гол та зізнався, що говорив йому керманич "синьо-жовтих" Андрій Шевченко перед тим, як випустити на заміну.

Раніше ТСН Проспорт писав, що сказав Андрій Шевченко після фантастичної перемоги над шведами на Євро-2020. До слова, найкращим гравцем поєдинку УЄФА визнав Олександра Зінченка, на рахунку якого гол і асист. Після матчу гравець "Манчестер Сіті" розплакався і назвав рецепт успіху.

Дивіться також: "Шева - геній": реакція соцмереж на історичний вихід збірної України у чвертьфінал Чемпіонату Європи

У чвертьфіналі збірна України зіграє з Англією , яка в першому раунді плейоф вибила Німеччину (2:0).

, яка в першому раунді плейоф (2:0). Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

Новини світу: посли Великої Британії та Швеції привітали Україну з перемогою у матчі "Євро-2020"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання