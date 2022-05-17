"Усе готове, щоб оголосити про бій": промоутер назвав ймовірні дату та місце реваншу Усик - Джошуа

"Усе готове, щоб оголосити про бій": промоутер назвав ймовірні дату та місце реваншу Усик - Джошуа

Цього літа чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик захищатиме свої пояси в другому поєдинку з Ентоні Джошуа.

Олександр Усик, який у травні очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, вже розпочав підготовку до реваншу проти Ентоні Джошуа. Офіційний анонс другого бою між українцем і британцем відбудеться незабаром.

Про це повідомив промоутер суперника українського боксера Едді Гірн. За його словами, найбільш вірогідно, що поєдинок відбудеться 23 липня на Близькому Сході.

"Я сподіваюся, що цього тижня ми все залагодимо. 23 липня, Близький Схід - це, безумовно, найімовірніша дата і місце проведення. Ще нічого не зроблено, не підписано, але до цього бою нам залишилося дев'ять-десять тижнів.

Усе готове, щоб оголосити про бій, та для того, щоб дозволити цим хлопцям почати бити спаринг-партнерів і готуватися до поєдинку за більшість титулів у надважкій вазі", - заявив Гірн в інтерв'ю The DAZN Boxing Show.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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